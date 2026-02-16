Le PSG peut tout perdre, Luis Enrique sous pression

Le PSG arrive à Monaco avec des doutes plein la tête, c'est désormais à Luis Enrique de corriger ce qui doit l'être sous peine de voir les champions d'Europe en titre basculer dans la crise.

Depuis le début de l’année 2026, le club de la capitale française est sur courant alternatif. Parfois très bon, à l’image de sa victoire dans le Classique du championnat de France face à l’OM le 8 février dernier (5-0), le PSG connaît aussi des trous d’air. Outre l'élimination de la Coupe de France face au Paris FC en janvier (0-1), Paris a lourdement chuté à Rennes vendredi soir (3-1). Face à un club breton en crise, qui n’avait pas d’entraîneur attitré après le départ d’Habib Beye, le PSG a sombré. De quoi inquiéter les suiveurs parisiens, alors que Lens a repris la tête de la Ligue 1 avec un point d’avance. Mais que faire pour que le PSG retrouve sa régularité dans les performances ? Pour Jimmy Algerino, ancien joueur du PSG, c’est Luis Enrique qui a les clés pour relancer son effectif dans une dynamique positive.

« C’est à Luis Enrique de trouver le déclic »

« C’est dans ces moments-là que toute la science et le talent du coach doivent se mettre en action. Son côté manager doit s’exprimer afin de remettre tout le monde en selle et dans le droit chemin. Luis Enrique devra faire les bons choix, trancher pour les bonnes options. Pour l’heure, il n’y a rien d’inquiétant, mais il existe une récurrence cette saison dans la faculté qu’a Paris à laisser son adversaire dans le match. C’est à Luis Enrique de trouver le déclic pour que cette nonchalance dans la finition, qui permet à l’adversaire d’exister, ne soit plus un handicap », a expliqué, dans les colonnes du , a expliqué, dans les colonnes du Parisien . L'ancien joueur du PSG sait que le coach espagnol va devoir vite trouver la bonne recette en vue du barrage aller de la Ligue des Champions contre Monaco prévu ce mardi.

Le PSG peut tout perdre

A voir si sur la pelouse du Stade Louis II quel visage affichera le Paris Saint-Germain. Car on l'a désormais compris, il y a cette année le bon PSG, candidat à sa succession en Ligue des champions, et le mauvais PSG capable de finir la saison 2025-2026 sur un zéro pointé. A ce stade, Paris a perdu la Coupe de France, n'est pas premier en Ligue 1 et est en danger en Ligue des champions. Même si les supporters parisiens sont fans de Luis Enrique, ce dernier pourrait quand même se faire secouer en cas de fiasco.