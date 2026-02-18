« Je n’ai jamais vu ça », Luis Enrique est scotché

Luis Enrique est passé par toutes les émotions ce mardi soir à Monaco. Mais le soutien des supporters même à 0-2 est certainement le moment préféré de l'entraineur du PSG.

Le PSG s’est demandé à un moment s’il n’allait pas déjà dire adieu, dès le mois de février, à la défense de son titre de champion d’Europe. Les buts de l’AS Monaco se sont enchainés en début de match et Paris s’est rapidement retrouvé mené 2-0. Malgré cela, le stade Louis-II n’a eu de cesse d’encourager l’équipe parisienne. Entre les supporters officiels ayant fait le déplacement et ceux qui avaient copieusement garni les travées du reste du stade monégasque, il n’y en avait pratiquement que pour le PSG. Si ces scènes arrivent déjà lors des matchs comme Monaco-OM ou Monaco-Nice, Luis Enrique n’est clairement pas habitué à constater un tel soutien en déplacement en Ligue des Champions

Le PSG comme chez lui à Louis-II

Surtout que, même à 0-2, aucun découragement n’a été perçu chez les supporters du PSG. « Je voudrais les remercier. C’est incroyable. Je n’ai jamais, jamais vu ça, ni comme joueur ni comme entraîneur, des supporters de ce niveau. On perdait 2-0, et j’écoutais leur manière de supporter l’équipe. C’est incroyable. C’est un vrai plaisir d’être ici », a reconnu Luis Enrique, qui avoue que le début de match catastrophique l’a sidéré.

« Normalement, contre une équipe avec un début pareil, on reste sur une continuité catastrophique. A chaque fois, ils marquent sur les deux buts sur chaque action qu'ils ont. Deux belles actions. Ce sont des moments particuliers, difficiles à gérer. A 2-0, je me disais que je voulais rentrer chez moi avec ma femme et mes fils », a livré l’entraineur du PSG, qui avoue être très satisfait du résultat final obtenu en Principauté. Surtout avec un tel début de match.

Le technicien espagnol va néanmoins au devant de plusieurs problèmes, puisque la rechute de la blessure d’Ousmane Dembélé au mollet va forcément le déranger. Surtout que le Ballon d’Or était déjà souffrant avant le match, mais que Luis Enrique l’a tout de même titularisé, avant de devoir le sortir rapidement du match.