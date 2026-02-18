PSG : Luis Enrique accepte ce transfert explosif à 75 ME

Opposé à son arrivée il y a un an et demi, Luis Enrique a changé d’avis sur le cas Victor Osimhen. Le buteur nigérian de Galatasaray pourrait bien animer le prochain mercato du PSG.

Très performant depuis son arrivée à Galatasaray l’été dernier avec 15 buts et 5 passes décisives en 23 matchs, Victor Osimhen est un joueur qui anime régulièrement la rubrique mercato . Cela devrait une fois de plus être le cas l’été prochain. Et pour cause, l’attaquant nigérian de 27 ans brille en Turquie et les plus grands clubs européens sont à ses pieds. C’est notamment le cas de l’Atlético de Madrid ainsi que du Bayern Munich, qui souhaite faire venir un attaquant de gros calibre pour concurrencer Harry Kane.

Luis Enrique prêt à accepter Osimhen au PSG

A en croire les informations du site Fichajes, un troisième poids lourd européen est à fond sur le dossier Victor Osimhen. Il s’agit… du Paris Saint-Germain. Opposé à l’arrivée du buteur nigérian il y a un an et demi malgré un énorme forcing de son directeur sportif Luis Campos, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a changé d’avis selon le média spécialisé. Le technicien espagnol s’est rendu à l’évidence sur le niveau de Gonçalo Ramos, très décevant à chaque titularisation et qui pourrait quitter le club à la fin de la saison.

Même s’il aime évoluer sans numéro neuf de métier, Luis Enrique n’envisage pas son effectif sans spécialiste à ce poste d’avant-centre dans l’optique de la saison prochaine et a par conséquent ouvert la porte à une arrivée de Victor Osimhen. L’attaquant des Super Eagles (52 sélections, 35 buts) a une relation particulière avec Luis Campos, qu’il a connu à Lille, un élément qui pourrait faciliter le dossier en faveur du PSG par rapport à l’Atlético de Madrid et au Bayern Munich.

Paris a l'atout Luis Campos

Encore faut-il que Victor Osimhen se sente désiré par Luis Enrique, avec la promesse d’un temps de jeu acceptable au vu du statut du natif de Lagos. A ce niveau, c’est loin d’être gagné car on imagine mal l’entraîneur du PSG promettre à Victor Osimhen une place de titulaire dans une équipe où évolue un certain Ousmane Dembélé en tant que numéro neuf. Estimé à 75 millions d’euros par le site Transfermarkt, Victor Osimhen sera en tout cas l’un des attaquants les plus courtisés d’Europe l’été prochain. Et à priori, le PSG sera dans la course. Reste à voir s’il gagnera la bataille.