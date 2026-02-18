ICONSPORT_282400_0162

PSG : Luis Enrique accepte ce transfert explosif à 75 ME

PSG18 févr. , 20:30
parCorentin Facy
0
Opposé à son arrivée il y a un an et demi, Luis Enrique a changé d’avis sur le cas Victor Osimhen. Le buteur nigérian de Galatasaray pourrait bien animer le prochain mercato du PSG.
Très performant depuis son arrivée à Galatasaray l’été dernier avec 15 buts et 5 passes décisives en 23 matchs, Victor Osimhen est un joueur qui anime régulièrement la rubrique mercato. Cela devrait une fois de plus être le cas l’été prochain. Et pour cause, l’attaquant nigérian de 27 ans brille en Turquie et les plus grands clubs européens sont à ses pieds. C’est notamment le cas de l’Atlético de Madrid ainsi que du Bayern Munich, qui souhaite faire venir un attaquant de gros calibre pour concurrencer Harry Kane.

Luis Enrique prêt à accepter Osimhen au PSG

A en croire les informations du site Fichajes, un troisième poids lourd européen est à fond sur le dossier Victor Osimhen. Il s’agit… du Paris Saint-Germain. Opposé à l’arrivée du buteur nigérian il y a un an et demi malgré un énorme forcing de son directeur sportif Luis Campos, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a changé d’avis selon le média spécialisé. Le technicien espagnol s’est rendu à l’évidence sur le niveau de Gonçalo Ramos, très décevant à chaque titularisation et qui pourrait quitter le club à la fin de la saison.
Même s’il aime évoluer sans numéro neuf de métier, Luis Enrique n’envisage pas son effectif sans spécialiste à ce poste d’avant-centre dans l’optique de la saison prochaine et a par conséquent ouvert la porte à une arrivée de Victor Osimhen. L’attaquant des Super Eagles (52 sélections, 35 buts) a une relation particulière avec Luis Campos, qu’il a connu à Lille, un élément qui pourrait faciliter le dossier en faveur du PSG par rapport à l’Atlético de Madrid et au Bayern Munich.

Paris a l'atout Luis Campos

Encore faut-il que Victor Osimhen se sente désiré par Luis Enrique, avec la promesse d’un temps de jeu acceptable au vu du statut du natif de Lagos. A ce niveau, c’est loin d’être gagné car on imagine mal l’entraîneur du PSG promettre à Victor Osimhen une place de titulaire dans une équipe où évolue un certain Ousmane Dembélé en tant que numéro neuf. Estimé à 75 millions d’euros par le site Transfermarkt, Victor Osimhen sera en tout cas l’un des attaquants les plus courtisés d’Europe l’été prochain. Et à priori, le PSG sera dans la course. Reste à voir s’il gagnera la bataille.

Derniers commentaires

Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica

La métaphore de l'agression sexuelle ? Je ne pense pas que ce soit pertinent. Les agressions sexuelles sont des actes primaires, et l'inversion accusatoire est un mécanisme de défense hypocrite de la part d'un agresseur n'assumant pas ses intentions. Là, la remarque de Majin suggère un mécanisme bcp moins primaire derrière les agressions envers Vinicius. S'il s'agissait d'actes au premier degré, tous les joueurs noirs seraient à peu près équitablement ciblés. Ca ne veut pas dire que Vinicius soit coupable de ces agressions, juste que les motivations des agresseurs sont plus complexes qu'on ne le penserait avec une approche au premier degré.

Benatia président officieux de l'OM, c’est validé

Avec Benatia, l'OM va devenir l'Olympique du Maroc : pas rigolot!!!

OM : Ritiro épisode 2, Benatia a tout organisé

Avec Benatia Président, l'OM va devenir l'Olympique du Maghreb !!! et ça a commencé ...

Strasbourg-OL : L'arbitre désigné, cauchemar pour les Gones

Turpin, Letexier et d'autres ^^.

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Oui a son retour de stage a la trêve hivernal quil avait passé avec ancelotti au real ;) La saison d'après, fournier la réinstaller apres quelques match et un debut de saison complique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

