PSG : Luis Enrique ne pense qu'au Barça, la sale accusation

Le PSG a misé sur Luis Enrique en 2023 pour passer un cap. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entraîneur espagnol a répondu aux attentes à ce sujet.

Luis Enrique a rapidement mis sa patte au PSG . L'ancien entraineur du Barça a tout raflé en seulement quelques mois dans la capitale. Pourtant, les attentes et les critiques étaient parfois nombreuses à son sujet. S'il y a bien un observateur qui attendait Luis Enrique au tournant, c'est Daniel Riolo. Le journaliste est d'ailleurs toujours mitigé sur le technicien du Paris Saint-Germain. Selon lui, les fans des champions d'Europe ne doivent pas s'attendre à ce que l'Espagnol reste longtemps Porte d'Auteuil.

Luis Enrique bientôt parti du PSG ?

Lors d'un passage sur France Bleu, Daniel Riolo a en effet donné son ressenti sur la situation concernant l'avenir de Luis Enrique au Paris Saint-Germain : « Je suis beaucoup plus dur avec ceux qui l’idolâtrent qu’avec lui-même. Mais je ne vois pas la qualité humaine qu’il représente. Il est 100 % Barça. C’est quelqu’un qui bouge beaucoup ».

Pour rappel, Luis Enrique est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027. L'Espagnol a en plus les pleins pouvoirs dans la capitale et Luis Campos est parfaitement aligné avec ses idées de jeu. Tous les voyants sont au vert pour le voir encore rester un moment dans la capitale française. Mais tout va vite dans le football, qui plus est dans un club comme le Paris Saint-Germain. Il se dit que le Barça pourrait tenter de le récupérer si Hansi Flick était remercié. Mais on en est encore loin et Luis Enrique est plus que jamais concerné par le projet parisien, avec en tête l'idée de remporter une deuxième Ligue des champions de suite avec ses troupes. Si Paris déplore de nombreuses absences depuis le début du nouvel exercice, les Franciliens sont bien placés dans toutes les compétitions.