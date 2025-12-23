Barça : Lamine Yamal présente « sa fidèle femme »

Lamine Yamal fait le bonheur du Barça depuis quelque temps déjà. L’international espagnol se montre épanoui en Catalogne, où il vivait jusqu’ici dans un appartement auquel il était particulièrement attaché.

Le FC Barcelone a formé un nouveau crack en la personne de Lamine Yamal. Le prodige catalan possède encore une large marge de progression et ambitionne de replacer les Blaugranas sur le toit de l’Europe. Pour y parvenir, Yamal devra continuer à grandir, tant sur le plan sportif que personnel. Récemment, l’Espagnol a négocié un contrat très conséquent avec le Barça, une évolution qui va notamment le conduire à quitter l’appartement qu’il occupait depuis ses 16 ans. Ce lundi, Lamine Yamal a d’ailleurs publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, la toute première, dans laquelle il dévoile, durant près de dix minutes, le logement dans lequel il vivait depuis plusieurs années et qu’il s’apprête désormais à quitter.

Yamal fait le show

On peut notamment y découvrir ses vêtements, sa terrasse, sa cuisine, son armoire à trophées et même sa PlayStation, qu’il surnomme avec humour « sa fidèle femme ». Dans cette vidéo, Lamine Yamal reconnaît avoir encore du mal à être très ordonné. L’une de ses chambres est d’ailleurs surnommée « la pièce montagne », car elle est « pleine à craquer » de vêtements et d’autres affaires.

À noter que Lamine Yamal a également fait une confidence sur sa vie privée, alors qu’il vient de mettre un terme à sa relation avec Nicki Nicole : « J’essaie toujours de me coucher tôt pour pouvoir me réveiller au milieu de la nuit et manger des biscuits. J’adore ça, c’est mon plan préféré. C’est pour ça que je ne peux pas avoir de petite amie, parce que je me réveille au milieu de la nuit ».

Selon les informations d'El Pais, Lamine Yamal a déboursé près de 14 millions d'euros pour s'offrir sa nouvelle villa dans une banlieue chic de Barcelone. Une maison qui appartenait à Gerard Piqué et Shakira et qui était inoccupée depuis la séparation du couple en 2022. De quoi pouvoir mettre plus d'ordre dans ses affaires.