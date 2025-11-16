Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

Supporter assumé du PSG, le club de sa jeunesse, Daniel Riolo a souvent eu la dent dure avec Nasser Al-Khelaifi. Pia Clemens, journaliste de Ici Paris - Ile-de-France affirme que le journaliste a postulé à un emploi au Paris Saint-Germain dans le passé. Ce que ce dernier a démenti.

Et si Daniel Riolo était devenu responsable de la communication du Paris Saint-Germain plutôt que star de l'After Foot sur RMC? Cette question a de quoi faire sourire dans la mesure où le journaliste n'a pas été tendre avec le président des champions d'Europe. Daniel Riolo estimant que Nasser Al-Khelaifi ne souhaitait pas le bien du football français, mais seulement celui de son club. Mais, dans un podcast avec son confrère de RMC , Pia Clemens a confié que de source sûre au PSG, elle avait appris que ce dernier avait fait part dans le passé de son intérêt pour un emploi au service communication du Paris SG.

Daniel Riolo salarié du PSG, ce n'est pas possible

« Moi au PSG, quelqu'un d'important m’a dit que tu avais eu envie de bosser au Paris Saint-Germain il y a plusieurs années. Est-ce que c’est vrai ? Est ce que tu aimerais avoir un jour un rôle dans ce club ? », a lancé notre consœur à un Danie Riolo qui visiblement ne s'attendait pas du tout à cette question. « Non ça ne me plairait pas et je ne vois pas de quoi tu parles. J’ai dit plusieurs fois en rigolant que je voulais être président, a d’abord répondu Daniel Riolo, avant cependant de revenir sur ces propos. Je me suis renseigné une seule fois, c’est quand un pote, Bruno Skropeta, était à la communication du PSG. Et quand il est parti en 2012 j’ai juste posé la question sur le poste, mais j’ai pas dit que je voulais bosser au PSG. J’ai demandé à quelqu’un en dehors du club, mais je n’ai pas adressé à quelqu’un du club. Je peux le jurer sur n’importe quoi. »

Daniel Riolo a répété qu'il n'avait pas fait une seule démarche pour être embauché par le PSG. D'autant plus qu'un poste à la communication du Paris Saint-Germain ou d'un autre club, n'était pas du tout un job de rêve pour lui. Il est vrai qu'on imagine mal notre confrère, dont le franc-parler lui a parfois valu des attaques brutales, devoir gérer la com d'un club aussi encadré qu'est le Paris SG. Surtout que Nasser Al-Khelaifi n'est pas réellement le meilleur ami du journaliste de RMC.