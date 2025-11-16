ICONSPORT_159783_0389
Daniel Riolo - RMC

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

PSG16 nov. , 12:20
parClaude Dautel
1
Supporter assumé du PSG, le club de sa jeunesse, Daniel Riolo a souvent eu la dent dure avec Nasser Al-Khelaifi. Pia Clemens, journaliste de Ici Paris - Ile-de-France affirme que le journaliste a postulé à un emploi au Paris Saint-Germain dans le passé. Ce que ce dernier a démenti.
Et si Daniel Riolo était devenu responsable de la communication du Paris Saint-Germain plutôt que star de l'After Foot sur RMC ? Cette question a de quoi faire sourire dans la mesure où le journaliste n'a pas été tendre avec le président des champions d'Europe. Daniel Riolo estimant que Nasser Al-Khelaifi ne souhaitait pas le bien du football français, mais seulement celui de son club. Mais, dans un podcast avec son confrère de RMC, Pia Clemens a confié que de source sûre au PSG, elle avait appris que ce dernier avait fait part dans le passé de son intérêt pour un emploi au service communication du Paris SG.

Daniel Riolo salarié du PSG, ce n'est pas possible

« Moi au PSG, quelqu'un d'important m’a dit que tu avais eu envie de bosser au Paris Saint-Germain il y a plusieurs années. Est-ce que c’est vrai ? Est ce que tu aimerais avoir un jour un rôle dans ce club ? », a lancé notre consœur à un Danie Riolo qui visiblement ne s'attendait pas du tout à cette question. « Non ça ne me plairait pas et je ne vois pas de quoi tu parles. J’ai dit plusieurs fois en rigolant que je voulais être président, a d’abord répondu Daniel Riolo, avant cependant de revenir sur ces propos. Je me suis renseigné une seule fois, c’est quand un pote, Bruno Skropeta, était à la communication du PSG. Et quand il est parti en 2012 j’ai juste posé la question sur le poste, mais j’ai pas dit que je voulais bosser au PSG. J’ai demandé à quelqu’un en dehors du club, mais je n’ai pas adressé à quelqu’un du club. Je peux le jurer sur n’importe quoi. »
Daniel Riolo a répété qu'il n'avait pas fait une seule démarche pour être embauché par le PSG. D'autant plus qu'un poste à la communication du Paris Saint-Germain ou d'un autre club, n'était pas du tout un job de rêve pour lui. Il est vrai qu'on imagine mal notre confrère, dont le franc-parler lui a parfois valu des attaques brutales, devoir gérer la com d'un club aussi encadré qu'est le Paris SG. Surtout que Nasser Al-Khelaifi n'est pas réellement le meilleur ami du journaliste de RMC.
1
Derniers commentaires

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

Pitié ,pas ce con

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Qui sait a qui appartient le stade aujourd'hui ? En tout cas ce que l'on sait : OL accademie de Mezieu vendu ( Michele Kang) 20 M LDC Arena 180 M vendu JMA (prêt réglé + 54 M en cash OL Feminine 50 M vendu ( Michele Kang) participation + 28 M OL Reign vendu 54 M Reçu 45,2 M en 2023 2024 sur Autres produits et charges opérationnels courants (OFFICIEL) Manque beaucoup non ? ECAT 111 M De plus dette en juillet 2022 (383,4 M) MOINS 140 M de prêt pour LDC Arena ça fait 243,4 M ça fait 505,1 M en juillet 2025 ??? ECART 261 M

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Préparez vous à ce qu'il exécute l'ordre 69. Le stade revendu au profit de Botafogo plus les transferts libre de Tolisso, Fofana, Tessman, Nuamah et Niakhaté 😅

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Pourquoi on lui tomberait dessus ? Autant qu'avec Di Meco supporter de l'OM ! Tout cela est bien normal !

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Il est vrai que si ce génie pouvait revenir a l'ol finir le boulot qu'il avait si bien commencé...... la France entière le remercierait !

