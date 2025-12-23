RMC l'annonce, le mercato de l'OL sera bouillant

L’OL a définitivement bouclé le prêt d’Endrick, mais le club rhodanien ne va pas s’en contenter lors de ce mercato hivernal. Les Gones espèrent faire venir trois joueurs supplémentaires durant le mois de janvier.

Malgré des moyens limités et une volonté assumée de ne pas prendre de risque sur le plan financier cet hiver, l’Olympique Lyonnais a l’ambition de renforcer son effectif . La direction du club rhodanien a bien conscience que cette première partie de saison, avec une première place en Europa League et une cinquième place en Ligue 1, tient du miracle au vu de l’effectif très restreint à la disposition de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais n’est pas un magicien et l’OL ne veut pas voir son équipe s’écrouler et tout gâcher en 2026, raison pour laquelle Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger sont au travail pour renforcer l’effectif en ce mois de janvier malgré des moyens limités.

La première recrue du mercato hivernal est connue, il s’agit d’Endrick, qui signera en prêt dès le 1er janvier. Mais les ambitions de Lyon cet hiver ne s’arrêtent pas à la venue du joueur brésilien en provenance du Real Madrid. Les dirigeants lyonnais souhaitent faire venir quatre joueurs au total cet hiver puisqu’en plus d’Endrick, l’OL espère boucler la venue d’un ailier, d’un milieu de terrain et d’un défenseur « en fonction des opportunités » selon les informations obtenues par Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato pour RMC.

Endrick et trois autres recrues à l'OL cet hiver ?

Le poste d’ailier est sans doute le moins prioritaire à Lyon puisque Nuamah et Fofana vont revenir de blessure tandis que Moreira, Sulc et Karabec ont montré de bonnes choses même s’ils restent tous les trois irréguliers. Au milieu de terrain, le joueur ciblé en priorité est connu, c’est Himad Abdelli, en fin de contrat en juin prochain avec Angers. On ignore pour l’instant si un accord sera trouvé entre les deux clubs mais l’OL travaille en ce sens. Mais il y a aussi le milieu danois, Noah Nartey, comme l'a révélé L'Equipe ce mardi midi.

Enfin, dans le secteur défensif, l’idée est de recruter un central sans se ruiner pour compenser les départs à la CAN de Niakhaté et de Mata. Mais Paulo Fonseca ne cherche sans doute pas un cador à ce poste tant il est satisfait des performances du Sénégalais et de l’Angolais, très complémentaires et qui constituent une vraie force de cet OL 2025-2026. Le mercato hivernal promet en tout cas d’être agité cet hiver car malgré de faibles moyens financiers, Matthieu Louis-Jean a bien l’intention de se plier en quatre pour renforcer l’équipe et ainsi offrir plus de choix à Paulo Fonseca lors de la seconde partie de la saison.