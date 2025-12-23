ICONSPORT_279926_0162

RMC l'annonce, le mercato de l'OL sera bouillant

OL23 déc. , 16:30
parCorentin Facy
1
L’OL a définitivement bouclé le prêt d’Endrick, mais le club rhodanien ne va pas s’en contenter lors de ce mercato hivernal. Les Gones espèrent faire venir trois joueurs supplémentaires durant le mois de janvier.
Malgré des moyens limités et une volonté assumée de ne pas prendre de risque sur le plan financier cet hiver, l’Olympique Lyonnais a l’ambition de renforcer son effectif. La direction du club rhodanien a bien conscience que cette première partie de saison, avec une première place en Europa League et une cinquième place en Ligue 1, tient du miracle au vu de l’effectif très restreint à la disposition de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais n’est pas un magicien et l’OL ne veut pas voir son équipe s’écrouler et tout gâcher en 2026, raison pour laquelle Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger sont au travail pour renforcer l’effectif en ce mois de janvier malgré des moyens limités.
La première recrue du mercato hivernal est connue, il s’agit d’Endrick, qui signera en prêt dès le 1er janvier. Mais les ambitions de Lyon cet hiver ne s’arrêtent pas à la venue du joueur brésilien en provenance du Real Madrid. Les dirigeants lyonnais souhaitent faire venir quatre joueurs au total cet hiver puisqu’en plus d’Endrick, l’OL espère boucler la venue d’un ailier, d’un milieu de terrain et d’un défenseur « en fonction des opportunités » selon les informations obtenues par Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato pour RMC.

Endrick et trois autres recrues à l'OL cet hiver ?

Le poste d’ailier est sans doute le moins prioritaire à Lyon puisque Nuamah et Fofana vont revenir de blessure tandis que Moreira, Sulc et Karabec ont montré de bonnes choses même s’ils restent tous les trois irréguliers. Au milieu de terrain, le joueur ciblé en priorité est connu, c’est Himad Abdelli, en fin de contrat en juin prochain avec Angers. On ignore pour l’instant si un accord sera trouvé entre les deux clubs mais l’OL travaille en ce sens. Mais il y a aussi le milieu danois, Noah Nartey, comme l'a révélé L'Equipe ce mardi midi.
Enfin, dans le secteur défensif, l’idée est de recruter un central sans se ruiner pour compenser les départs à la CAN de Niakhaté et de Mata. Mais Paulo Fonseca ne cherche sans doute pas un cador à ce poste tant il est satisfait des performances du Sénégalais et de l’Angolais, très complémentaires et qui constituent une vraie force de cet OL 2025-2026. Le mercato hivernal promet en tout cas d’être agité cet hiver car malgré de faibles moyens financiers, Matthieu Louis-Jean a bien l’intention de se plier en quatre pour renforcer l’équipe et ainsi offrir plus de choix à Paulo Fonseca lors de la seconde partie de la saison.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276350_0103
OL

L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL

ICONSPORT_280679_0015
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana

Endrick Real
OL

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

ICONSPORT_266745_0201
OM

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Fil Info

23 déc. , 18:00
L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL
23 déc. , 17:56
CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana
23 déc. , 17:36
Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !
23 déc. , 17:30
L'OM menace de vendre Bakola sur le champ
23 déc. , 17:00
Barça : Lamine Yamal présente « sa fidèle femme »
23 déc. , 16:00
OM : 17 ME pour Pavard, l'Inter met la pression
23 déc. , 15:30
Les six recrues visées par le PSG cet hiver
23 déc. , 15:28
CAN 2025 : La RD Congo réussit ses débuts

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Dommage j'aurais aimé que tu paries plus, c'est pas avec ça que tu vas me rendre riche 🤣

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Bien pour 6mois ^^

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Il ne pourra pas faire pire que Satriano, l'OL avait grand besoin d'un 9 !

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

À lui de jouer maintenant. Il y a une grosse attente autour de lui

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Il fait ce qu’il veut. Si il veut aller à la fin de son contrat et partir libre c est son choix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading