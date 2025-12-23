L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

L’OM sera très probablement amené à faire des choix forts cet hiver lors du mercato. Le jeune Darryl Bakola pourrait notamment quitter le navire phocéen.

Les choses commencent à bouger à Marseille en ce début de trêve hivernale. L’ OM souhaite finaliser certains dossiers rapidement pour ne pas les laisser traîner. Les échéances seront importantes dès le début de la nouvelle année, et il est inutile de se disperser. Parmi les dossiers jugés prioritaires par le club figure celui concernant Darryl Bakola. Le jeune milieu de l’Olympique de Marseille est encore sous contrat jusqu’en 2027, et la direction phocéenne compte bien le prolonger dans les prochaines semaines. Cependant, si aucun accord n’était trouvé, le natif de Clichy pourrait être poussé vers la sortie.

Bakola, l'OM veut une réponse claire

Selon les informations de Foot Mercato, une offre concrète de prolongation de contrat a été proposée à Darryl Bakola. L’OM souhaite voir sa pépite continuer à Marseille, mais attend une réponse rapide. Sa décision est même attendue à la reprise des Marseillais. En coulisses, plusieurs clubs tentent également leur chance pour recruter le jeune joueur phocéen. C’est le cas de Chelsea, qui envisagerait de l’intégrer à son projet en le prêtant à Strasbourg, tandis qu’Arsenal et Newcastle, toujours en Premier League, sont également sur le coup. En Bundesliga, Stuttgart et le Borussia Dortmund suivent aussi la situation de près.

Les choses sont donc claires pour Darryl Bakola : soit une prolongation de contrat cet hiver, soit un départ précipité. Roberto De Zerbi compte sur le jeune joueur de 18 ans, à qui il a déjà fait confiance cette saison, notamment lors de la réception de Newcastle en Ligue des champions au Stade Vélodrome. L’OM attend un geste fort de la part de Bakola et souhaite avant tout que l’institution soit respectée. Reste à savoir quel montant l’Olympique de Marseille pourrait aussi tirer de la vente de sa pépite en cas de départ cet hiver lors du mercato…