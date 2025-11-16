Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Le PSG a réalisé son rêve il y a quelques mois en remportant la Ligue des champions. Le club de la capitale a encore franchi un cap et mis un peu plus derrière ses concurrents du football français.

Le Paris Saint-Germain a changé d'ère lors de son rachat par QSI en 2011. Le club de la capitale a considérablement investi sur le marché des transferts (et même en dehors) pour se payer les meilleurs joueurs du monde. Il aura fallu attendre l'arrivée de Luis Enrique il y a quelques mois pour voir enfin les pensionnaires du Parc des Princes soulever la Ligue des champions. Un succès majeur dans l'histoire du club et du football français qui a relégué encore un peu plus derrière les principaux concurrents français du PSG . Déjà que, en Ligue 1, les champions d'Europe ont presque tué toute concurrence.

Le PSG dans un autre monde en Ligue 1

Ces dernières heures, le compte X Météo Foot a d'ailleurs publié le classement des confrontations directes entre le PSG, Monaco, l'OM et l'OL depuis le rachat du club de la capitale en 2011. Il y apparait que les Franciliens ont récolté 166 points. L'OL suit avec 105 points, puis figurent l'AS Monaco (93 points) et l'Olympique de Marseille (69 points). A noter que le Paris Saint-Germain possède en plus de cela une différence de buts de +88 tout de même...

Cette saison, la Ligue 1 est pour le moment serrée. Si Monaco et l'OL sont un peu décrochés par rapport au club parisien, les hommes de Roberto De Zerbi sont deuxièmes du championnat, à deux points du PSG. Les Phocéens ont repris quelques points sur Paris, notamment en battant les Franciliens lors du premier Classqique de la saison qui avait lieu au Stade Vélodrome. Deux autres Classiques seront à jouer dans les prochaines semaines. Un lors du Trophée des champions et un en Ligue 1.