Le mercato freiné, l'OL attend le déclic

Le mercato freiné, l'OL attend le déclic

OL16 juil. , 21:00
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Paulo Fonseca a réclamé à plusieurs reprises un avant-centre pour les prochains jours. Ce ne sera pas le cas, car l'OL a besoin de vendre un élément avant d'acheter désormais.
Désireux d’avoir un avant-centre avant le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions qui aura lieu début août, Paulo Fonseca n’est pas certain d’avoir gain de cause. L’OL travaille sur plusieurs pistes mais aucune avancée majeure n’a été enregistrée ces derniers heures. L’entraineur portugais l’a bien compris, et il a confié qu’il se faisait au moins une raison pour cette semaine et les prochains jours.
« Je pense que nous n'aurons pas de nouveaux joueurs jusqu'à samedi. Nous travaillons pour apporter de nouveaux joueurs, mais on va voir », a lancé l’ancien coach de l’AS Roma, bien conscient que ses dirigeants faisaient de gros efforts pour lui offrir un effectif le plus complet possible pour le mois d’août.

L'OL a besoin d'une vente pour accélérer

Pour le moment, les recrues prennent leurs marques grâce à leur arrivée rapide au début du mercato, mais un avant-centre est demandé puisque plusieurs joueurs offensifs ont quitté le club comme Roman Yaremchuk et Endrick.
Seul Ernest Nuamah, de retour après l’élimination du Ghana en 16e de finale de la Coupe du monde, s’apprête à renforcer le secteur offensif. Le Black Star va rejoindre ses coéquipiers à l’occasion du stage en Allemagne qui commence ce week-end.
Désormais, afin de pouvoir recruter un numéro 9, l’OL a besoin de liquidités et doit enregistrer une vente pour avoir un peu plus de moyens financiers pour acheter. Mais après la belle vente de Afonso Moreira, les prochains partants ne trouvent pour le moment pas preneurs. Un mercato au rythme ralenti qui n’inquiète pas outre mesure les dirigeants lyonnais, qui savent que la période des transferts est encore longue.
Articles Recommandés
La 1ere Compo De Genesio Les Marseillais En Pls
OM

La 1ère compo de Genesio, les Marseillais en PLS

Dembele A Craque Ca A Revolte Les Bleus
Equipe de France

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

Om Une Plue Value De 20me Rome Peut Sauver Marseille
OM

OM : Une plue-value de 20ME, Rome peut sauver Marseille

Psg Un Magicien Bresilien Contacte Son Prix Est Inoui
PSG

PSG : Un magicien brésilien contacté, son prix est inouï

Fil Info

16 juil. , 21:30
La 1ère compo de Genesio, les Marseillais en PLS
16 juil. , 20:30
Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus
16 juil. , 20:00
OM : Une plue-value de 20ME, Rome peut sauver Marseille
16 juil. , 19:30
PSG : Un magicien brésilien contacté, son prix est inouï
16 juil. , 19:00
France-Angleterre : Aucune des deux équipes ne veut jouer
16 juil. , 18:30
Bordeaux « libéré de son bourreau », Gérard Lopez condamné
16 juil. , 18:00
L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés
16 juil. , 17:30
Lille : Bouaddi fait voir flou à Létang
16 juil. , 17:00
Lucas Digne sort du silence et avoue « un réveil brutal »

Derniers commentaires

La 1ère compo de Genesio, les Marseillais en PLS

Joli 11 avec de la jeunesse, de l'expérience et surtout des revanchards

Dembélé a craqué, ça a révolté les Bleus

Dernière info : Lionel Messi est passé devant Kylian Mbappé pour le nombre de buts marqués sur cette Coupe du Monde. D'après le règlement de la FIFA le nombre de passes décisives départages ceux qui ont marqué le même nombre de buts. Décidément... La FIFA est très prévoyante. 😏

L'Angleterre écrit à la FIFA, Lionel Messi et d'autres joueurs virés

Dernière info : Lionel Messi est passé devant Kylian Mbappé pour le nombre de buts marqués sur cette Coupe du Monde. D'après le règlement de la FIFA le nombre de passes décisives départages ceux qui ont marqué le même nombre de buts. Décidément... La FIFA est très prévoyante. 😏

La 1ère compo de Genesio, les Marseillais en PLS

J’attends l’avis de Lyonnais

France-Angleterre : Aucune des deux équipes ne veut jouer

Rencontre totalement inutile et humiliante. J'espère pour les deux nations qu'ils mettront les remplaçants histoire de leur offrir enfin du temps de jeu et essayer de s'amuser

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading