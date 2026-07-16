Le mercato freiné, l'OL attend le déclic

Paulo Fonseca a réclamé à plusieurs reprises un avant-centre pour les prochains jours. Ce ne sera pas le cas, car l'OL a besoin de vendre un élément avant d'acheter désormais.

Désireux d’avoir un avant-centre avant le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions qui aura lieu début août, Paulo Fonseca n’est pas certain d’avoir gain de cause. L’OL travaille sur plusieurs pistes mais aucune avancée majeure n’a été enregistrée ces derniers heures. L’entraineur portugais l’a bien compris, et il a confié qu’il se faisait au moins une raison pour cette semaine et les prochains jours.

« Je pense que nous n'aurons pas de nouveaux joueurs jusqu'à samedi. Nous travaillons pour apporter de nouveaux joueurs, mais on va voir », a lancé l’ancien coach de l’AS Roma, bien conscient que ses dirigeants faisaient de gros efforts pour lui offrir un effectif le plus complet possible pour le mois d’août.

L'OL a besoin d'une vente pour accélérer

Pour le moment, les recrues prennent leurs marques grâce à leur arrivée rapide au début du mercato, mais un avant-centre est demandé puisque plusieurs joueurs offensifs ont quitté le club comme Roman Yaremchuk et Endrick.

Seul Ernest Nuamah, de retour après l’élimination du Ghana en 16e de finale de la Coupe du monde, s’apprête à renforcer le secteur offensif. Le Black Star va rejoindre ses coéquipiers à l’occasion du stage en Allemagne qui commence ce week-end.

Désormais, afin de pouvoir recruter un numéro 9, l’OL a besoin de liquidités et doit enregistrer une vente pour avoir un peu plus de moyens financiers pour acheter. Mais après la belle vente de Afonso Moreira, les prochains partants ne trouvent pour le moment pas preneurs. Un mercato au rythme ralenti qui n’inquiète pas outre mesure les dirigeants lyonnais, qui savent que la période des transferts est encore longue.