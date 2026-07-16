Les Malouines demandent à la FIFA de sanctionner l’Argentine

Le gouvernement des Malouines a réagi à la polémique issue de l’après-match entre l’Argentine et l’Angleterre.

Plusieurs joueurs argentins ont brandi une banderole assurant que les « Malouines sont argentines », alors qu’il s’agit d’un archipel qui appartient à la Grande-Bretagne depuis fort longtemps. Les habitants de cette ile située non loin de l’Argentine ont au dernier référendum voté à 99 % pour rester sous l’égide britannique.

Un communiqué de presse du gouvernement des Iles Malouines a mis les choses au clair, allant même jusqu’à demander à la FIFA de tenir ses promesses de sanctionner ceux qui ne séparent pas la politique du sport, comme d’autres ont pu en faire les frais par le passé.

« Le gouvernement des îles Malouines est déçu – bien que, malheureusement, pas surpris – que l'équipe nationale argentine de football ait choisi de ternir le résultat de la demi-finale de la Coupe du monde disputée hier soir, un match qui ne concernait en aucun cas les îles Malouines. Cela étant dit, il est de notoriété publique que les habitants des îles ont été victimes d'une invasion militaire en 1982, qui a laissé de nombreuses personnes profondément traumatisées. La banderole déployée par l'équipe d'Argentine hier soir a donc été particulièrement insensible à l'égard de nombreux habitants des Falkland (…) La Coupe du monde repose notamment sur le principe fondamental selon lequel la politique doit être distincte du football. Nous espérons que la FIFA tiendra sa promesse de préserver le sport des considérations politiques et sanctionnera tout comportement de cette nature conformément à son propre règlement », a fait savoir le gouvernement du territoire d’outre-mer britannique, pas vraiment ravi, mais pas surpris non plus, de voir les Argentins revendiquer leur territoire.