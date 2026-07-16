La 1ère compo de Genesio, les Marseillais en PLS

L'OM part de très loin cet été en ce qui concerne la construction de son effectif. Bruno Genesio va devoir se mouiller la nuque avec son 11 de départ pour le premier match de préparation.

Bien tardivement en raison d’une reprise repoussée, l ’Olympique de Marseille a commencé son premier stage en Côte d’Ivoire. Celui-ci va avoir en point d’orgue un match de préparation face au club local du FC Yamoussoukro. Pour cette rencontre amicale, Bruno Genesio sera loin d’avoir un groupe au complet. Entre les joueurs blessés ou ménagés (Balerdi, Aguerd), ceux qui ont repris tardivement ou sont encore en vacances comme Timber, Gouiri et Weah, les joueurs vendus et l’absence totale de recrues, le 11 de départ probable a de quoi faire très peur.

Le compte Massilia Zone a ainsi dévoilé ce qui devrait être le 11 de départ pour cette rencontre :

De Lange - Bezahaf, Egan-Riley, Meité, Emerson - Nnadi, Abdelli, Gomes - Paixao, Harit, Maupay

De quoi provoquer des réactions d’effroi de la part des supporters marseillais, qui se disent que la saison à venir va être compliquée. Même s’il faut rester mesuré, et se rappeler que de nombreux joueurs vont compléter l’effectif, que ce soit avec les retours des absents, ou bien des recrues qui vont finir par arriver dans le courant de l’été.