Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026

Ce jeudi soir, sur le plateau du journal de 20 heures de TF1, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026, avec quelques surprises.

Le groupe de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde ne faisait plus trop de doutes, mais à un mois de la compétition, le sélectionneur de l’équipe de France a quand même réservé quelques surprises dans sa liste de 26 joueurs.

D'abord, pour le poste de troisième gardien, le jeune lensois Robin Risser, élu meilleur gardien de L1 cette saison, a été préféré à Lucas Chevalier ou Alphonse Areola, pour former un trio avec Mike Maignan et Brice Samba. Une autre surprise concerne le secteur offensif, dans lequel Randal Kolo Muani ne figure pas après sa saison compliquée sous le maillot de Tottenham. Pourtant décisif à la Coupe du Monde 2022 ou à l’Euro 2024, l’ancien Nantais se fait prendre sa place par Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). Dernière surprise, la convocation de Maxence Lacroix (Crystal Palace) en lieu et place d'Eduardo Camavinga (Real Madrid).

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Pour le reste, Deschamps a fait du classique pour sa dernière sélection à la tête des Bleus. Lors de ce Mondial qui se déroulera aux USA, au Canada et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet prochains, la France se reposera notamment sur une colonne vertébrale composée de Saliba, Upamecano, Rabiot, Mbappé, Dembélé ou Olise.

À noter que Deschamps aura jusqu'au 15 juin, veille du premier match de la France à la Coupe du Monde face au Sénégal, pour ajuster ses choix en cas de forfait de tel ou tel joueur.

La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais), Robin Risser (Lens).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux de terrain : N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Attaquants : Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).