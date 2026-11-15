PSG : Luis Enrique l’a fait sortir du monde des bisounours
PSG•
Senny Mayulu a récemment connu sa première sélection en équipe de France. Et le joueur du PSG n'a pas manqué de remercier Luis Enrique pour sa récente progression.
L'équipe de France a fait confiance à un petit nouveau face à l'Italie. Senny Mayulu a en effet connu sa première sélection, lui qui est très apprécié par Zinédine Zidane. Une belle récompense pour un joueur qui ne cesse de progresser sous les couleurs du PSG. Luis Enrique croit beaucoup en lui et entend lui accorder une place importante dans l'avenir de son équipe. Ces dernières heures, alors qu'il est désormais international, Senny Mayulu n'a pas manqué de remercier Luis Enrique pour tout ce qu'il a fait pour lui dans la capitale française.
Mayulu n'oublie pas Luis Enrique
Au micro de Téléfoot, le double champion d'Europe a notamment évoqué l'aide apportée par l'ancien technicien du Barça : « C'est mon premier coach en pro. Il m'a énormément aidé à franchir un nouveau cap en tant que jeune joueur professionnel. J'étais un peu dans le monde des jeunes, des bisounours. Quand j'ai goûté à la Ligue 1, ça m'a mis une petite claque. Franchement, il m'a aidé dans ma progression et il m'aide encore aujourd'hui au quotidien. »
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Ce dimanche soir face à la Turquie en Ligue des Nations, Mayulu pourrait de nouveau avoir du temps de jeu pour montrer de quoi il est capable avec les Bleus. Ensuite, il retrouvera le PSG avec un nouveau statut et l'envie de poursuivre sa progression au plus haut niveau. Les matchs à enjeu vont s'enchaîner pour le Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des champions. Mayulu aura une belle carte à jouer, même s'il a déjà marqué sa jeune carrière en remportant deux C1 consécutives, avec notamment un but inscrit lors de la finale 2025 face à l'Inter.
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Ligue 1
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