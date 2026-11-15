EdF : Caqueret dévoile le vrai visage de Cherki

Ce dimanche soir, l'équipe de France reçoit la Turquie en Ligue des Nations. Rayan Cherki pourrait avoir du temps de jeu et rassurer quelque peu les observateurs.

L' équipe de France se doit de remporter son match face à la Turquie ce dimanche soir en Ligue des Nations pour accéder au prochain tour de la compétition. La récente défaite en Italie a mis un peu plus de pression sur les épaules des hommes de Zinédine Zidane. D'autant que la dynamique de certains joueurs n'est pas vraiment au beau fixe. Rayan Cherki est notamment visé, lui dont l'apport défensif laisse parfois à désirer. Pour Maxence Caqueret, qui a bien connu le joueur de Manchester City lors de leur passage à l'OL, Cherki possède néanmoins des ressources insoupçonnées.

Cherki, l'heure du réveil a sonné

Lors d'un échange avec L'Équipe, le milieu de terrain de Côme a en effet tenu à apporter quelques précisions concernant Cherki : « Pour moi, Rayan, c'est un numéro 10 pur et dur. Mais au poste de relayeur, il va quand même pouvoir exprimer sa qualité technique exceptionnelle et voir des passes que personne ne voit.

Défensivement, les gens ont peut-être du mal à le percevoir, mais il court énormément. On ne peut cependant pas attendre de lui qu'il récupère 15 ballons par match, c'est sûr. Il est aussi capable de multiplier les efforts et, comme c'est quelqu'un d'intelligent, il va pouvoir progresser dans sa lecture des situations. »

L'équipe de France aura besoin d'un Cherki au service du collectif pour prendre la mesure de la Turquie, s'il venait à être aligné par Zidane. À l'avenir, sa capacité à progresser sera également déterminante pour le nouveau sélectionneur des Bleus. Mais que ce soit à Manchester City ou en équipe de France, l'ancien joueur de l'OL a déjà montré à plusieurs reprises qu'il possédait des qualités hors du commun. À 23 ans, le crack français dispose déjà d'une belle expérience du haut niveau.