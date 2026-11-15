LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
6e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 1 :
La compo de la France : Maignan - Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf - Da Cunha, Rabiot - Olise, Cherki, Barcola - Mbappé.
La compo de la Turquie : Özer - Çelik, Bardakci, Demiral, Topçu, Elmali - Yüksek, Çalhanoglu - Can Uzun, Arda Güler - Deniz Gül.
Fil Info
Derniers commentaires
LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
Je pense surtout qu’on va se faire chi... Esperons que les turcs n’ouvrent pas le score
LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
Kumbedi joueur de la 2eme division de l'armée allemande Te connaissant tu vas plus l'apprécier comme ça ^^
OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia
Bien sûr qu’elle avait raison
LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
Mon pronostic : France 4 - 1 Turquie (2 buts de Kylian Mbappé, 1 but de Michaël Olise et un but de Rayan Cherky... et 1 but de Arda Güler pour la Turquie).
LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)
Mais bien sûr ! 😂😆
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13