LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

6e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 1 :

La compo de la France : Maignan - Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf - Da Cunha, Rabiot - Olise, Cherki, Barcola - Mbappé.

La compo de la Turquie : Özer - Çelik, Bardakci, Demiral, Topçu, Elmali - Yüksek, Çalhanoglu - Can Uzun, Arda Güler - Deniz Gül.