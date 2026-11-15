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LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Equipe de France
parGuillaume Conte
5
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6e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 1 :
La compo de la France : Maignan - Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf - Da Cunha, Rabiot - Olise, Cherki, Barcola - Mbappé.
La compo de la Turquie : Özer - Çelik, Bardakci, Demiral, Topçu, Elmali - Yüksek, Çalhanoglu - Can Uzun, Arda Güler - Deniz Gül.
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Derniers commentaires

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Je pense surtout qu’on va se faire chi... Esperons que les turcs n’ouvrent pas le score

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Kumbedi joueur de la 2eme division de l'armée allemande Te connaissant tu vas plus l'apprécier comme ça ^^

OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia

Bien sûr qu’elle avait raison

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Mon pronostic : France 4 - 1 Turquie (2 buts de Kylian Mbappé, 1 but de Michaël Olise et un but de Rayan Cherky... et 1 but de Arda Güler pour la Turquie).

LDN : France-Turquie : les compos (20h45 sur TF1)

Mais bien sûr ! 😂😆

Ligue 1

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Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
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O. Lyonnais
17105231596
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Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
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210028922-13

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