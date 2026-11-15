OM : McCourt sacrifie une star, la Série A débarque

L'OM devrait vivre un mercato hivernal animé dans le sens des départs. Pierre-Emile Højbjerg est notamment courtisé en Serie A.

'Olympique de Marseille va mieux sur le plan sportif, mais doit encore réaliser des économies. Sauf rebondissement, les Phocéens devront vendre au moins un ou deux joueurs importants cet hiver lors du mercato. Pas forcément de quoi faire le bonheur de Bruno Genesio, qui doit composer avec les moyens du bord depuis son arrivée. Parmi les joueurs annoncés sur le départ dans les prochaines semaines figure Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu de terrain danois a la cote en Serie A, où plusieurs clubs sont intéressés par ses services.

Højbjerg, la Série A attaque

D'après les dernières informations du Corriere dello Sport, la Fiorentina fait d'ailleurs partie des équipes particulièrement intéressées par le recrutement de l'ancien joueur de Tottenham. Le Danois coche toutes les cases recherchées par le club florentin. Son expérience est notamment très appréciée. La Fiorentina, qui ne dispose pas de moyens financiers considérables, sait en revanche que l'OM doit absolument vendre pour alléger sa masse salariale. L'occasion est belle et la Viola souhaite tenter sa chance pour Pierre-Emile Højbjerg.

Encore sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2028, le natif de Copenhague est estimé à environ 15 millions d'euros. Reste à savoir si la perspective de rejoindre la Serie A en cours de saison saura le séduire. L'été dernier, le Danois avait refusé de quitter Marseille, ce qui avait d'ailleurs agacé son président, Frank McCourt. À noter qu'en plus de la Fiorentina, la Juventus est également sur les rangs pour s'offrir Højbjerg. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le joueur de 31 ans va devoir terminer l'année avec Marseille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le milieu de terrain monte en puissance depuis quelques semaines, pour le plus grand plaisir de Bruno Genesio.