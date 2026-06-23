PSG : Luis Enrique donne au Barça le prix exact pour signer Barcola

Le PSG pourrait perdre Bradley Barcola cet été lors du mercato, mais Luis Enrique n’est pas vraiment disposé à faire de cadeau au FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain souhaite attendre la fin de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord pour accélérer sur le marché des transferts. Les doubles champions d’Europe positionnent néanmoins déjà certains pions pour se renforcer. D’autant que plusieurs départs importants pourraient intervenir. On sait déjà que Lee Kang-in et Gonçalo Ramos souhaitent partir afin de gagner du temps de jeu. Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola sont eux en pleine réflexion, et un départ n’est pas à exclure. Concernant l’ancien joueur de l’OL, le FC Barcelone se montre intéressé. Les Catalans envisageraient une offre d’environ 50 millions d’euros pour convaincre le PSG , une somme jugée insuffisante par la direction parisienne et Luis Enrique.

Barcola, le Barça est désormais fixé

D’après les informations d’El Nacional, le Paris Saint-Germain n’est pas réellement enclin à se séparer de Barcola. L’ailier est très apprécié par Luis Enrique. L’entraîneur espagnol ne le retiendra pas contre son gré, mais a déjà prévenu sa direction qu’il faudrait au moins 80 millions d’euros pour envisager un départ du champion d’Europe. Un montant qui refroidit le Barça, qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour s’aligner cet été. Pour Luis Enrique, une telle somme permettrait ensuite de réinvestir sur le marché afin de trouver le remplaçant idéal de Bradley Barcola.

Le Paris Saint-Germain est notamment intéressé par des profils comme Yan Diomandé ou Morgan Rogers. Le club de la capitale souhaitera échanger à nouveau avec le clan Barcola à l’issue de la Coupe du monde pour clarifier ses intentions. En tout cas, l’ancien Lyonnais n’est pas totalement fermé à l’idée de relever un nouveau défi, même si le PSG l’apprécie fortement et préférerait continuer l’aventure avec lui.