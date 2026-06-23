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PSG : L'étonnant sacrifice à 35 ME de Luis Campos

PSG23 juin , 10:30
parCorentin Facy
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Pas du genre à faire des cadeaux en période de mercato, Luis Campos lâche du lest dans le dossier Randal Kolo Muani. Le directeur sportif portugais veut faciliter le départ du buteur du PSG à la Juventus Turin.
Cela fait maintenant un an et demi que la Juventus Turin rêve de recruter définitivement Randal Kolo Muani. Après un prêt concluant de janvier à juin 2025, la Vieille Dame avait finalement échoué à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert définitif du buteur français. Randal Kolo Muani a donc été prêté à Tottenham pour la saison 2025-2026. Un exercice à oublier pour l’ancien Nantais avec un seul but marqué en Premier League.
De retour à la case départ au PSG, le vice-champion du monde 2022 n’a pas l’intention de s’éterniser dans la capitale française. Kolo Muani veut partir et la Juventus Turin est toujours à fond pour le recruter. Il n’est toutefois pas question pour la Vieille Dame de payer trop cher pour un attaquant en manque de confiance et que Paris veut absolument voir partir.

Le PSG fait un effort pour Kolo Muani

C’est ainsi que, selon les informations du journaliste Alfredo Pedula, Luis Campos pourrait finir par céder dans ce dossier en acceptant une offre inférieure à 35 millions d’euros. La Juventus Turin n’a en tout cas pas l’intention de monter plus haut. Les Bianconeri pourraient même se contenter de proposer un prêt avec option d’achat automatique à l’issue de la saison 2026-2027. Le PSG était initialement plus gourmand et espérait 40 voire 50 millions d’euros pour Randal Kolo Muani, recruté pour la coquette somme de 95 millions d’euros bonus compris il y a trois ans.
Après la saison catastrophique du Français à Tottenham, le Paris Saint-Germain se rend à l’évidence et semble donc prêt à faire un effort dans les négociations avec la Juventus Turin pour qu’un accord soit enfin trouvé. L’enjeu pour le double champion d’Europe en titre est de régler définitivement ce dossier afin de se délester de l’important salaire de Randal Kolo Muani. Un départ à régler au plus vite pour le PSG, qui souhaite investir dans un ou deux nouveaux joueurs offensifs cet été.
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Ben ouais... cette Coupe du Monde est aussi le jubilé de Lionel Messi.

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Et ça recommence comme la saison dernière avec l'histoire fantôme des 200 millions d'euros que l'OL devait trouver pour rester en Ligue1. Bande de truffes ! ^^

L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait

c est bien ta description point par point. c est clair. Le bon troll de base, qui sort des vannes de collegiennes..... un beauf dans toute sa splendeur. tellement toi !

La FIFA offre le Mondial à l’Argentine de Messi, l’Algérie et l’Autriche confirment

"Il faut dire que, comme une réminiscence de la finale 2022 au Qatar face à la France" euh non l'argentine avait déjà été bien avantagé même avant; les adversaires ne comprenaient jamais pourquoi l'argentine pouvait faire ce qu'elle voulait durant tout le mondial 2022. Faut croire que ça continue en 2026. Après j'ai toujours vu un lien entre l'arrivée de messi au PSG (qatar) juste avant la coup du monde au qatar, et son transfère juste après aux US (coupe du monde aux US)

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Bla.. Bla.. Bla..

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