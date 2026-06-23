PSG : L'étonnant sacrifice à 35 ME de Luis Campos

Ben ouais... cette Coupe du Monde est aussi le jubilé de Lionel Messi.
Et ça recommence comme la saison dernière avec l'histoire fantôme des 200 millions d'euros que l'OL devait trouver pour rester en Ligue1. Bande de truffes ! ^^
c est bien ta description point par point. c est clair. Le bon troll de base, qui sort des vannes de collegiennes..... un beauf dans toute sa splendeur. tellement toi !
"Il faut dire que, comme une réminiscence de la finale 2022 au Qatar face à la France" euh non l'argentine avait déjà été bien avantagé même avant; les adversaires ne comprenaient jamais pourquoi l'argentine pouvait faire ce qu'elle voulait durant tout le mondial 2022. Faut croire que ça continue en 2026. Après j'ai toujours vu un lien entre l'arrivée de messi au PSG (qatar) juste avant la coup du monde au qatar, et son transfère juste après aux US (coupe du monde aux US)
Bla.. Bla.. Bla..
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Romano: “Continuano i contatti per il ritorno di Kolo Muani alla #Juventrus. In società tutti approvano il ritorno. Carnevali ha un ottimo rapporto con il suo agente. La #Juventus ora si sta informando sulla formula con il PSG”