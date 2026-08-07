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L'Argentine au secours d'Infantino, tout s'explique

Mondial 202607 août , 9:40
parClaude Dautel
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Tandis que l'UEFA continue à mettre la pression sur Gianni Infantino afin que ce dernier démissionne, le président de la FIFA peut compter sur le soutien de l'Argentine. Le récent finaliste du Mondial 2026 lui a envoyé un message de soutien. 
A l'heure où le patron de la FIFA compte ses amis, il savait qu'il ne craignait rien du côté de l'Argentine. Souvent soupçonnés d'avoir le soutien de Gianni Infantino, notamment lors du récent Mondial, Lionel Messi et ses coéquipiers ont renvoyé l'ascenseur à ce dernier, du moins leur fédération. Dans un communiqué, la Fédération argentine de football a en effet apporté un énorme soutien à l'actuel président de la FIFA, lui précisant qu'il pouvait compter sur elle pour sa réélection. Même si elle admet que le projet de privatisation du Mondial était une erreur, l'AFA estime que Gianni Infantino est un bon président et mérite de rester à son poste. 

Infantino peut compter sur l'Argentine

« Vous êtes à la tête d’une administration qui a favorisé une profonde transformation de la FIFA, en ouvrant les portes de l’organisation à l’ensemble des associations membres et des confédérations afin que, grâce à un dialogue franc et direct, nous puissions tous ensemble continuer à faire progresser le football à tous les niveaux et dans toutes ses disciplines. De notre point de vue, cette transformation s’est construite sur un modèle de gouvernance transparent, le respect des structures statutaires et l’application des procédures démocratiques, principes essentiels pour que la famille du football demeure unie, solide et mobilisée afin de continuer à générer des progrès sur les plans sportif et institutionnel, lesquels contribuent à améliorer la qualité de vie de millions de personnes qui pratiquent notre sport bien-aimé. En conséquence, compte tenu de la proximité du prochain Congrès de la FIFA, l’Association que j’ai la fierté de présider croit fermement et réaffirme que la voie à suivre consiste à poursuivre le travail sous votre leadership, afin de continuer à développer un football meilleur et encore plus inclusif », indique la Fédération argentine de football (AFA)
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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

@JoeKidd Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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