ASSE : Affaire conclue, ce joueur à 2ME arrive chez les Verts

ASSE : Affaire conclue, ce joueur à 2ME arrive chez les Verts

ASSE07 août , 9:00
parClaude Dautel
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La presse polonaise a révélé l'intérêt de l'AS Saint-Étienne pour Tamar Svetlin, l'international slovène qui évolue en Pologne. Et cela se concrétise puisque ce dernier est attendu dans les prochaines heures en France.
Les dirigeants stéphanois ont promis de donner à Ian Cathro les moyens de faire revenir l'ASSE en Ligue 1 et ils tiennent parole. Pour preuve, alors que la saison de Ligue 2 débute dans 24 heures avec un déplacement à Sochaux, les joueurs stéphanois vont voir débarquer une nouvelle tête dans le vestiaire. Le Progrès confirme ce vendredi l'accord entre les Verts et le club polonais de Korona Kielce pour le transfert moyennant un peu plus de 2 millions d'euros de Tamar Svetlin, milieu de terrain international slovène de 25 ans. Tout est réglé, puisque le quotidien régional indique que Tamar Svetlin n'a plus qu'à passer sa visite médicale à Saint-Étienne, ultime préalable à la signature d'un contrat de quatre ans, plus une option pour une saison complémentaire.

L'ASSE se renforce partout

Si Ian Cathro n'a pas évoqué la signature imminente de Tamar Svetlin, le nouvel entraîneur stéphanois sait ce qu'il va faire de l'international slovène. « Ce milieu polyvalent qui avait effectué toute sa carrière en Slovénie avant cette dernière saison en Pologne viendra ainsi densifier un secteur essentiel pour le nouveau coach des Verts qui a pris l’habitude d’en titulariser quatre, dans des rôles hybrides. Il sera ainsi la quatrième recrue sur ces postes après Breum, Ballo, Csongvai », expliquent nos confrères.
L'AS Saint-Etienne avait pioché en sortie de banc la saison passée, et la leçon a été retenue par Kilmer Sports qui cette fois a souhaité renforcer l'ensemble des postes afin de ne pas se rater en fin de championnat. La signature de Tamar Svetlin permet au coach des Verts de compter un talent de plus à sa disposition, et il est très probable que le Slovène deviendra rapidement un titulaire dans le onze de départ de l'ASSE.
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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

@JoeKidd Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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