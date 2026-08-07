Arsenal répond à Vinicius, c’est la classe

Vinicius a utilisé Arsenal pour faire monter les enchères et prolonger au Real Madrid. Le club anglais ne s'en offusque pas en cette période de mercato.

Toujours désireux de prolonger au Real Madrid, Vinicius Junior a obtenu ce qu’il voulait. Pour cela, le Brésilien a du feinter et faire semblant de partir de la Casa Blanca. A un an de la fin de son contrat, l’ailier gauche a débuté les négociations avec Arsenal ces dernières semaines, dans la foulée de la fin de la Coupe du monde. Ses agents ont ouvert grand la porte à un départ du Real Madrid, Florentino Pérez rechignant à mettre un énorme salaire sur la table p our l’ancien du Flamengo.

Désireux de se renforcer sur ses ailes, Arsenal est tombé dans la piège, finissant par faire une offre très copieuse à Vinicius Junior, avec un salaire de 25 ME par an net, et des droits à l’image dans la poche du joueur madrilène. Avec cette offre en poche, le clan du Brésilien a foncé vers Florentino Pérez pour lui agiter sous le nez, et provoquer la réunion de jeudi qui a débouché sur un accord pour sa prolongation longue durée au Real Madrid, désormais officielle jusqu'en 2032.

Ce retournement de situation est rapidement arrivé aux oreilles d’Arsenal, qui n’a plus eu de nouvelles de Vini et de ses représentants à partir de jeudi, et a bien compris qu’il avait été utilisé. Le champion d’Angleterre a sobrement réagi à cette manipulation qui fait partie du jeu, un dirigeant londonien se confiant en ce sens à Team Talk.

« Oui, c’est forcément une déception, mais il faut employer les mots justes et c’était une possibilité (de le signer) plus qu’une probabilité. On n’a jamais tout misé sur la venue de Vinicius, notre mercato ne dépend pas de lui. D’autres options sont à l’étude et continuaient de l’être même quand on discutait avec lui. C’est donc toujours le cas actuellement », a sobrement commenté cette source au sein du club anglais, pour qui le petit manège de Vinicius n’a pas forcément sidéré Mikel Arteta et ses troupes, qui se doutaient que cela pouvait se terminer ainsi.