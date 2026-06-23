PSG : Barcola doit calmer son clan, Paris n'aime pas les menaces

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Bradley Barcola au PSG donne lieu à des supputations. L'attaquant du Paris SG et de l'équipe de France vit mal de ne pas être titulaire indiscutable et son entourage s'épanche sur ce sujet. De quoi sérieusement agacer Luis Enrique.

Barcola et le PSG, la situation se tend

« Barcola, on lui annonce un été mouvementé, lui qui ne serait pas satisfait de son temps de jeu au PSG. C'est vraiment du conditionnel, mais ça ne serait pas très étonnant parce que son entourage avait déjà fait fuiter cette frustration sur son statut au PSG l'été dernier. Je peux comprendre sa frustration, c'est pas facile de démarrer deux finales de Ligue des Champions sur le banc et ça a été son cas. Mais il ne fait pas l’objet d’un traitement malhonnête de la part de Luis Enrique, qui lui a fait confiance dans des matchs décisifs contre Monaco et Chelsea », fait remarquer le journaliste, qui fait remarquer que Bradley Barcola s’est blessé et a ensuite eu un coup de moins bien. Mais pour Romain Beddouk, il faut quand même calmer le jeu, ou alors l’attaquant partira.

Pour le PSG, il est hors de question de garder contre son gré un joueur qui n'épouse pas à 100 % le projet et qui ne voudrait pas forcément être là - Romain Beddouk, journaliste d'Ici Paris Ile-de-France

Et le journaliste de la radio parisienne de parler de l'avenir de Bradley Barcola au PSG ou ailleurs. « Le ressenti qui est le sien, ou qui lui est peut-être soufflé par ses proches, il me paraît un peu injustifié. Maintenant, il y a une réalité contractuelle. Barcola est arrivé à l'été 2023 au Paris Saint-Germain, il lui reste encore deux années de contrat. Il est dans la fenêtre temporelle pour une prolongation. S'il ne prolonge pas à Paris, pour en tirer la plus grosse somme d'indemnité de transfert, c’est maintenant. Donc on va avoir un dénouement prochainement. On va savoir si les états d'âme de Barcola sont préjudiciables au point de ne pas rester chez le double champion d'Europe. Il est hors de question de garder contre son gré un joueur qui n'épouserait pas à 100 % le projet et qui ne voudrait pas forcément être là », prévient Romain Beddouk.