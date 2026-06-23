PSG : Barcola doit calmer son clan, Paris n'aime pas les menaces

Pour le PSG, il est hors de question de garder contre son gré un joueur qui n'épouse pas à 100 % le projet et qui ne voudrait pas forcément être là- Romain Beddouk, journaliste d'Ici Paris Ile-de-France
on a pas de 9 tocard que tu es
En lisant ces articles si l om vend tout cses joueurs 20/25 a la fin ils finiront par avoir plus de 200 millions en vente de joueurs 🤣🤣🤣🤣🤣 c est ridicule ...foot ooo il faut arrêter le delire ..vous pouvez pas continuer a ecrie autant de conneries...
Quand ils jouent à leur niveau, les troupeaux gagnent leur match, no soucis mais encore faut il que les chèvres se bougent un minimum … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Tout a fait, la pression va monter sur les arbitres et sur les matchs décisifs cela risquent de jouer des tours à la bande à Messi. Mais en attendant il faut s'assurer que les gros passent pour vendre des billets et justifier les droits télé.
Et finalement c’est mieux que la pression monte dès maintenant et pas au dernier moment d’un match à élimination directe … 😵💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
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