PSG : Al-Khelaïfi pour sauver la FIFA, c'est son cauchemar
Javier Tebas

PSG : Al-Khelaïfi pour sauver la FIFA, c'est son cauchemar

PSG07 août , 7:20
parAlexis Rose
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Cible préférée de Javier Tebas, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a reçu une nouvelle attaque de la part du président de la Liga.
Cela faisait bien longtemps que Javier Tebas n’avait pas parlé du PSG. Mais alors que son championnat fait l'actualité ces dernières heures, sachant que la Liga ne sera plus diffusée sur beIN Sports mais sur DAZN et Disney+ à partir de la rentrée en France, le président de la Liga n’a pas pu s'empêcher d'évoquer Paris. Après avoir concédé le fait que le club parisien dispose de la meilleure équipe du monde depuis deux ans, avec un doublé en Ligue des Champions, grâce à un collectif construit par un entraîneur espagnol Luis Enrique, il a envoyé quelques piques en direction de Nasser Al-Khelaïfi. Souvent pas tendre à l’égard du président du PSG, Tebas a cette fois-ci déclaré que le dirigeant qatari ferait un mauvais président de la FIFA, au moment où Gianni Infantino se retrouve dans la tourmente.

« Là, il serait un mauvais président de la FIFA »

« Ma relation avec lui est la même, je n'aime pas sa conception du football et il ne travaille pas dans le modèle du foot européen auquel j'aspire. En plus, il est président de l'association européenne des clubs et il y a 800 clubs dans cette association et personne ne donne son avis à part une infime minorité dont il fait partie. Il conçoit donc un modèle élitiste que je ne partage pas. Nasser al-Khelaïfi, un meilleur président du PSG ou de la Fifa ? Ah je crois que Nasser sera meilleur président du PSG. Là, il serait un mauvais président de la FIFA », a balancé, dans l’After Foot sur RMC, le patron de la Liga, qui estime que Nasser Al-Khelaïfi est mieux au PSG qu’à la FIFA, surtout en ce moment.

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