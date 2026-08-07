PSG : Al-Khelaïfi pour sauver la FIFA, c'est son cauchemar

Si ça se fait à ce prix là, bravo!
Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^
C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^
Apprend à lire !
Pour les premiers cas je regarde l'actu et notamment celle du foot. Pour le dernier, rien qu'ici il y en a pléthore. Et toi, tu es dans quel camp, les abrutis ou ceux qui viennent parler foot avec respect?
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