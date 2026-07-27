Un Argentin pour remplacer Balerdi, l'OM accélère

Un Argentin pour remplacer Balerdi, l'OM accélère

OM27 juil. , 10:00
parCorentin Facy
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Avec les probables départs de Leonardo Balerdi ou encore de Nayef Aguerd, l’OM va devoir se renforcer en défense centrale. Le profil de l’Argentin Lautaro Rivero plaît à la direction marseillaise.
Le mercato peine terriblement à se lancer du côté de l’Olympique de Marseille, qui a seulement vendu Greenwood, Aubameyang et Traoré et qui n’a encore recruté aucun joueur alors que le mois d’août approche à grands pas. Les supporters s’inquiètent mais pour Grégory Lorenzi, impossible de faire des miracles : il faut encore vendre avant de pouvoir acheter. Le secteur défensif pourrait connaître de gros bouleversements dans les jours à venir. Leonardo Balerdi ou encore Nayef Aguerd sont régulièrement cités comme des candidats à un départ.
Ils sont évalués à 20 millions d’euros au minimum par leur direction. En cas de départ, plusieurs joueurs sont dans les petits papiers de Grégory Lorenzi et de Bruno Genesio pour les remplacer, à commencer par Lautaro Rivero. Selon les informations relayées par Transferfeed, l’Olympique de Marseille est bouillant sur le défenseur argentin de River Plate, sous contrat avec le club blanc et rouge jusqu’en 2029. Valorisé à 10 millions d’euros par son club, Lautaro Rivero figure également dans la short-list de l’Atlético de Madrid et de l’AS Roma.

L'OM se renseigne sur Lautaro Rivero

Une cible qu’il sera donc difficile d’atteindre pour l’OM, qui souhaite néanmoins prendre la température dans ce genre de dossiers ambitieux pour voir s’ils sont réalisables ou non. A l’instar des autres pistes, celle-ci demeure en stand-by dans l’attente de potentielles ventes à ce poste de défenseur central. Mais en cas de départ de Balerdi et d’Aguerd, voire de Medina d’ici la fin de l’été, rien ne dit que Marseille ne sera pas en mesure de revenir à la charge pour s’offrir Lautaro Rivero en fin de mercato. Pour cela, il faudra que l’international argentin (1 sélection) n’ait pas signé dans un autre club d’ici là, et que River Plate soit enclin à le vendre.
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vraiment ? autant je trouvais ca dommageable d'avoir un lyon en L2 voir pire, a un moment ou le Ligue 1 est en perdition totale, toi tu reves de l'OM en L2?

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On savoure de voir ce club prendre la direction de la D2

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vache c est pas l amabilité qui t etouffe...meme avec tes congeneres

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haha la Provence. ce journal anti OM

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Méfiance avec iptv jai un amis il c'est fait choper il a pris 3500 € d'amende Si tout le monde ferai IPTV y'aurai plus aucun service !

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