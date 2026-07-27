EdF : Kylian Mbappé tourne la page Didier Deschamps

Dans une lettre adressée au Français, Kylian Mbappé a tenu à saluer une dernière fois Didier Deschamps. Avant de se projeter sur la suite des évènements en équipe de France.

Meilleur buteur de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé savoure ce trophée individuel mais évidemment, la star du Real Madrid aurait préféré soulever le trophée à la place de l’Espagne. C’est dans ce sens que le capitaine des Bleus a publié une lettre adressée aux Français et publiée ce lundi dans plusieurs grands journaux nationaux.

« Le titre de meilleur buteur, je le prends avec fierté, mais ç’aurait été tellement mieux avec la coupe en plus. On vous devait peut-être une plus belle fin. Mais on ne choisit pas toujours la fin de l’histoire, on choisit ce que l’on met dedans, et on a tout mis. De ça, on est fiers. Merci à mes coéquipiers. Sans leur travail, leurs courses, leurs passes, sans cet esprit d’équipe qui nous a portés du premier au dernier match, je n’aurais jamais pu marquer autant » écrit notamment Kylian Mbappé. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain évoque aussi la fin du mandat de Didier Deschamps après 14 années passées au service de l’équipe de France. L’occasion pour le meilleur buteur de l’équipe de France de remercier une dernière fois le seul sélectionneur qu’il a connu jusqu’à présent.

« À Didier, j’ai déjà dit ce que j’avais à dire, il le sait. Merci à lui, à tout son staff aussi, kinés, cuisiniers, préparateurs, chauffeurs, tous ceux que personne ne voit jamais et sans qui rien de tout cela ne serait possible. Et à celles et ceux qui nous ont accueillis aux États-Unis pendant toute cette compétition » a glissé Kylian Mbappé, lequel se projette désormais sur la suite des évènements en équipe de France avec la nomination à venir de Zinedine Zidane, laquelle sera officialisée ce mardi. Même si dans sa lettre, Kylian Mbappé prend le soin de ne pas citer le nom du successeur de Didier Deschamps.

« Cette Coupe du monde se termine, mais l’histoire, elle, continue. Il y aura d’autres matchs, d’autres soirs d’été ou d’hiver où on se retrouvera tous devant ce même jeu, avec la même envie intacte. On n’a pas fini de jouer ensemble. Merci pour tout » a conclu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, que l’on espère aussi fringuant lors de l’Euro en 2028 avec un nouveau sélectionneur à la tête de la France. Avec cette fois, l’espoir de gagner un nouveau titre, dix ans après le Mondial 2028 même si l’Espagne sera de nouveau la grande nation favorite de cette compétition.