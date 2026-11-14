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PSG : Luis Enrique a trouvé le nouveau Marquinhos au Brésil

PSG : Luis Enrique a trouvé le nouveau Marquinhos au Brésil

PSG
parClaude Dautel
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Capitaine désormais légendaire du PSG, Marquinhos a 32 ans et même si le club de la capitale souhaite le prolonger, le défenseur central brésilien ne sera pas éternel. Luis Campos a déjà une petite idée pour le remplacer, il s'agit de Vitao, jeune défenseur de 18 ans.
On l'a appris cette semaine, le Paris Saint-Germain souhaite offrir une dernière prolongation à Marquinhos, lequel a démontré lors des deux dernières saisons que les années n'avaient finalement pas de prise sur lui. Alors qu'il y a quelques années, certains supporters du PSG réclamaient son départ, estimant que Marquinhos était trop fébrile, ce dernier a répondu de la plus belle des façons. Cependant, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos travaillent sur l'avenir du club de la capitale et cela passe par la signature d'un défenseur central capable de remplacer le Brésilien. Recruté pour cela, Illya Zabarnyi n'est pas au niveau attendu, et le Paris Saint-Germain semble s'être tourné vers le Brésil pour dénicher un défenseur d'avenir. Le site TeamTalk confirme que les champions d'Europe surveillent de près Vitao, le stoppeur brésilien de l'Atlético Mineiro.

Le PSG pense à l'après Marquinhos

Comme souvent s'agissant de jeunes joueurs brésiliens, le PSG n'est cependant pas le seul club européen à suivre les performances de Vitao, international U20 avec le Brésil. Outre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid se serait également rendu plusieurs fois au Brésil pour superviser le jeune défenseur, tandis que l'AC Milan, Brighton et le Barça sont également attentifs à celui qui a un contrat jusqu'en 2028 avec l'Atlético Mineiro. Selon le média spécialisé anglais, du côté du club brésilien, on souhaite conserver Vitao jusqu'à l'été 2027, avant d'accepter une offre européenne. Pour cela, les dirigeants sud-américains attendent une offre autour de 15 millions d'euros, ce qui ferait du défenseur de 18 ans le plus gros transfert de l'histoire du club.

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Si le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont attentifs à ce dossier, un seul club aurait déjà noué des contacts avec l'entourage de Vitao et avec l'Atlético Mineiro, il s'agit de Brighton. Le club de Premier League l'a bien compris, avec une telle concurrence, il ne faut pas perdre de temps et les responsables de Brighton aimeraient faire signer le défenseur central dès le mercato d'hiver, tout en le laissant en prêt pour quelques mois à son club.

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