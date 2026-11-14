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Inquiète pour Domenech, l'Italie l'envoie chez le psy

Inquiète pour Domenech, l'Italie l'envoie chez le psy

Equipe de France
parEric Bethsy
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Pendant le match de Ligue des Nations entre l’Italie et l’équipe de France (3-1) jeudi, Raymond Domenech s’était étonné de la faiblesse des Italiens. Ses critiques ne sont pas passées inaperçues de l’autre côté des Alpes où la réponse n’a pas tardé.
A la mi-temps, personne ne s’attendait à voir l’Italie surclasser l’équipe de France en deuxième période. Et surtout pas Raymond Domenech. Le consultant a profité de la pause pour critiquer les hommes de Roberto Mancini sur le réseau social X. Son commentaire a évidemment déplu à la presse transalpine qui n’a pas tardé à lui répondre. Le quotidien La Gazzetta dello Sport, forcément fier de la victoire italienne jeudi, en a profité pour rappeler de mauvais souvenirs à l’ancien sélectionneur des Bleus et des Espoirs, battus par l’Italie dans les deux catégories, et notamment en finale du Mondial 2006.
« Je comprends vos traumatismes et les séances de psy qui ont suivi, après les raclées que vous ont infligées Cesare Maldini et Tardelli à l’Euro Espoirs, puis Lippi au Mondial 2006, a taclé le quotidien sportif. Mais comment pouvez-vous dire que "l’Italie est faible dans tous les secteurs", après le grand match de San Siro ? On a raté trois Coupes du monde et pleuré trois apocalypses. Laissez-nous savourer ce début de renaissance ! "Le pire c'est le niveau technique". Mais vous les avez vus, Cambiaghi et Vergara ? Mauvais, eux ? Vous n’arriviez jamais à les attraper. »

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« D’accord, chez vous, les ailiers poussent comme des champignons. Chaque gamin qui sort ballon au pied d’une banlieue en colère finit en équipe nationale. En début de match, Olise et Doué nous ont fait danser, ont quand même reconnu nos confrères, avant de reprendre un ton moqueur. (…) Et Pio, notre buteur, vous l’avez vu, Raymond ? Il tire les penalties mieux que Trezeguet. (…) Courage, Raymond, l’année du vingtième anniversaire touche à sa fin. Ensuite, pendant un moment, plus personne ne parlera de Berlin 2006. » A moins que Raymond Domenech ait à nouveau la mauvaise idée de critiquer les Italiens sans même attendre le coup de sifflet final.
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