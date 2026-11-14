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Lens : Digard plutôt que Sage, il exige des explications

Lens : Digard plutôt que Sage, il exige des explications

Lens
parClaude Dautel
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Le RC Lens a surpris tout le monde en annonçant vendredi que c'est Didier Digard qui succédait à Yannick Cahuzac au poste d'entraîneur. Pierre Sage était le grandissime favori et l'étonnement est grand.
Il y a un peu plus de 24 heures, des médias annonçaient une finale entre Pierre Sage et Walid Regragui pour devenir l'entraîneur du RC Lens. Mais finalement, vendredi soir, les Sang et Or annonçaient que c'est Didier Digard, limogé il y a deux semaines par Le Havre, qui succédait à Yannick Cahuzac. Une décision qui a réellement étonné tout le monde, puisque Joseph Oughourlian, le propriétaire du RC Lens, était à la manœuvre depuis plusieurs jours afin de faire revenir Pierre Sage, limogé cette semaine par Crystal Palace. Dans le Late Football Club, Philippe Carayon se pose de nombreuses questions sur cette désignation de Didier Digard et admet ne pas réellement comprendre cette séquence au sein du club nordiste, qui vient d'enchaîner quatre entraîneurs en six mois.
Le journaliste de Canal+ est clairement intrigué. « Je suis surpris par ce qui se passe à Lens quand même. J'attends les explications en conférence de presse. Surpris positivement ou négativement ? Ni l'un ni l'autre, je suis surpris tout court parce que mon interprétation personnelle, c'était qu'en virant Cahuzac, ce qui selon moi ne s'imposait pas, surtout pour prendre finalement un jeune entraîneur, explique le journaliste de Canal+, avant d’aller plus loin dans son questionnement. Je pensais que la priorité s'appelait Pierre Sage et un comeback. Donc je pense qu'il y a eu contact, échange avec Pierre Sage, je ne sais pas jusqu'où c'est allé. Je rappelle que Cahuzac, on apprend, bien que ce ne soit pas officiel, son départ lundi, un départ qui n'est officialisé par le club que jeudi soir et le nouvel entraîneur est désigné le vendredi soir. Il a dû se passer des choses. Ils ont vu d'autres candidats que Pierre Sage, ils choisissent Digard. Mais j'aimerais savoir vraiment alors du coup : que s'est-il passé ? », s'interroge Philippe Carayon.
Pour l'instant, le RC Lens ne s'est pas exprimé en dehors du communiqué officialisant la désignation de Didier Digard au poste d'entraîneur. Alors que les Sang et Or traversent une passe difficile en Ligue 1 et en Ligue des champions, l'ancien entraîneur du Havre a dirigé ce samedi sa première séance aux commandes du club nordiste. Pour la conférence de presse, il faudra attendre encore un peu.
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