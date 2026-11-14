OL : Tagliafico égratigne l'équipe de France

Actuellement avec l'équipe d'Argentine, Nicolas Tagliafico a chambré gentiment les Bleus. Le défenseur de l'Olympique Lyonnais s'est moqué du défilé de mode des joueurs de Zinedine Zidane lors des regroupements à Clairefontaine.

Depuis le Mondial 2022, les relations entre l'Argentine et la France ne sont plus très cordiales, même si le temps a tout de même fait son œuvre. Cependant, pour l'un des internationaux argentins, il ne faut jamais rater une occasion de titiller les Bleus. Ce joueur, c'est Nicolas Tagliafico, le défenseur international de l'Olympique Lyonnais. Convoqué par Lionel Scaloni, le joueur de 34 ans a été filmé à son arrivée par l'équipe de la communication de la fédération argentine, et alors qu'il est en survêtement, on l'entend dire : « Ici, pas de vêtements chers. On ne porte que les tenues de l'équipe nationale. » Si de nombreux internautes se sont demandé ce que Nicolas Tagliafico voulait dire par cette citation, des journalistes ont rapidement établi un lien avec le comportement des Bleus lorsqu'ils rejoignent la sélection.

Les joueurs français font honneur aux marques de luxe

C'est le cas avec Zinedine Zidane comme c'était le cas avec Didier Deschamps, les internationaux tricolores arrivent un par un à Clairefontaine lors des regroupements et tous sont habillés avec élégance, mais dans des tenues différentes. Jules Koundé est ainsi l'un des joueurs les plus élégants des Bleus, le défenseur de l'équipe de France et du FC Barcelone ne débarquant pas en survêtement, ce qui semble surprendre Nicolas Tagliafico. Le défenseur de l'Olympique Lyonnais a donc fait une petite plaisanterie, car comme plusieurs journalistes argentins le font remarquer, il arrive également à des joueurs de Lionel Scaloni de débarquer avec des vêtements de luxe au moment des regroupements. Mais la fédération argentine ne communique pas sur ce sujet contrairement à la FFF.

La FFF a repris la communication en main

Cependant, depuis que Zinedine Zidane est devenu sélectionneur de l'équipe de France, cette séquence de l'arrivée des joueurs se fait uniquement en présence de la cellule communication de la Fédération Française de Football. Alors que cela s'était transformé en fashion week version football, la FFF a ramené cela à sa juste valeur.