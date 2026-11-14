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FIFA : Arsène Wenger renonce à défier Infantino

Foot Mondial
parJérôme Capton
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Présenté comme l'un des possibles successeurs à Gianni Infantino à la présidence de la FIFA, Arsène Wenger ne devrait finalement pas présenter sa candidature. A quelques jours de la clôture des candidatures, Infantino n'a pas de concurrent sérieux.
Longtemps tenté par la présidence de la FIFA, Arsène Wenger s’apprête à jeter l’éponge. Selon Etienne Moatti, journaliste de L'Equipe, l’ancien manager d’Arsenal ne devrait pas être candidat à la succession de Gianni Infantino lors du congrès prévu le 18 mars 2027 à Rabat. La rumeur d'une candidature du dirigeant français de 77 ans circulait depuis le Mondial, et les révélations sur les multiples casserolles trainées par l'actuel patron de la Fédération internationale de football. Entre le scandale consécutif à l'intervention de Donald Trump pour l'annulation de la suspension infligée à l'attaquant américain Folarin Balogun et l'annonce de la possible vente du Mondial à des investisseurs privés, Gianni Infantino avait motivé Arsène Wenger à se lancer. Mais à priori ce ne sera pas le cas.

Wenger candidat, l'UEFA y croyait

Pour l'UEFA, qui pensait qu'Arsène Wenger avait le profil idéal pour recueillir des voix de toute la planète, le coup est très rude. En effet, la clôture des candidatures à la présidence de la FIFA est prévue le 18 novembre prochain, et désormais, l'instance européenne du football, qui refuse de voter pour Gianni Infantino, doit rapidement se positionner. Selon le quotidien sportif, l'UEFA ne restera pas les bras croisés et une candidature pourrait donc se décider dans les prochains ajours. Alors que les dossiers sortent semaine après semaine sur Infantino, ce dernier semble désormais en position de force pour une réélection, car en l'absence d'opposant sérieux, l'actuel patron de la FIFA a en plus le soutien de la Confédération asiatique, de la Confédération africaine et de l'Union caribéenne.

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"Emiliona" Martinez ?^^

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heu, j'ai presque 50 balais et abonné depuis genre les années 90 :D

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On ne s'oppose pas un parrain mafieux🤷

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