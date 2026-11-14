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Après l'OM, Balerdi scandalise aussi l'Argentine

Foot Mondial
parClaude Dautel
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Titulaire avec l'équipe d'Argentine contre l'Uruguay, en amical, Leonardo Balerdi a été fautif sur les deux buts encaissés par les finalistes du dernier Mondial. Et cela commence à faire beaucoup pour le défenseur passé de l'OM à la Roma.
Parti l'été dernier de l'Olympique de Marseille pour rejoindre l'AS Rome sous forme de prêt avec option d'achat, Leonardo Balerdi a rejoint l'équipe d'Argentine après avoir commis deux énormes bourdes avec le club italien contre Manchester United en Ligue des champions. Du côté des supporters de la Roma, on espérait que ce passage avec l'Albiceleste allait permettre au défenseur de se refaire un moral. Mais patatras, dans la nuit de vendredi à samedi, l'ancien joueur de l'OM a encore une fois été impliqué dans les deux buts encaissés par l'Argentine lors de la défaite à domicile contre l'Uruguay (1-2), dont un contre-son-camp assez terrible. Et c'est peu dire qu'en Argentine, Leonardo Balerdi commence à sérieusement agacer tout le monde.

Balerdi met l'Argentine en colère

Célèbre influenceur argentin aux centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, Frabigol a disjoncté après la prestation de Leonardo Balerdi face à l'Uruguay. « Il a fait honte en France et on l’a catalogué comme le PIRE DÉFENSEUR CENTRAL du SIÈCLE, on l’a vendu à Rome et en quelques mois il est le joueur le PLUS INSULTÉ de l’équipe, en sélection. IL A TOUJOURS FAIT HONTE. Ça n’a aucun sens de convoquer Balerdi en Argentine, le pire joueur que j’aie vu de ma vie », explique ce spécialiste du football argentin. Un message approuvé et relayé par de nombreux supporters, ce qui témoigne d'un vrai mécontentement face au choix fait par Lionel Scaloni.
Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en plus de Leonardo Balerdi, un autre joueur bien connu en Ligue 1 fait aussi parler de lui négativement. C'est Geronimo Rulli, titulaire dans les buts argentins en l'absence d'Emiliona Martinez. Les deux anciens joueurs de l'Olympique de Marseille se sont retrouvés sous le maillot de l'Argentine et c'est peu dire que ce samedi ils se font dégommer dans la presse sud-américaine.
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