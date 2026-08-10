Le PSG offre 10ME pour une petite merveille du foot français

Désormais à mille lieues du PSG qui s'offrait les stars du football à n'importe quel prix, le club de la capitale veut recruter les meilleurs espoirs du football, et d'autant plus s'il s'agit d'un jeune joueur français. C'est pour cela que Paris met le paquet pour s'offrir Laciné Megnan-Pavé.

L'Equipe précise qu'à ce jour cela n'est toujours pas le cas, malgré une offre transmise récemment par les champions d'Europe, lesquels ont proposé 10 millions d'euros au Finaliste de la dernière Coupe Gambardella avec Montpellier , Laciné Megnan-Pavé n'avait pas réussi à permettre à son club de battre le Paris Saint-Germain. Mais l'attaquant de 16 ans du club héraultais a tapé dans l'oeil de Luis Campos, ce dernier étant convaincu de l'énorme potentiel de l'avant-centre né et formé à Montpellier. Selon Loïc Tanzi, Laciné Megnan-Pavé aurait déjà trouvé un accord pour un contrat de cinq ans avec les dirigeants du PSG, mais il faut encore que Laurent Nicollin et Nasser Al-Khelaifi s'entendent pour le montant de l'opération. Et le journaliste deprécise qu'à ce jour cela n'est toujours pas le cas, malgré une offre transmise récemment par les champions d'Europe, lesquels ont proposé 10 millions d'euros au MHSC pour le transfert de Laciné Megnan-Pavé.

Laciné Megnan-Pavé affole l'Europe

Du côté de Montpellier, on est conscient de la valeur sportive de l'avant-centre de 16 ans, la formation héraultaise ayant déjà eu des prises de contact de Chelsea et de l'Olympique de Marseille, sans toutefois aller jusqu'à une offre comme le PSG l'a fait. Du côté de RMC, on indique que les discussions entre Paris et Montpellier sont pour l'instant stoppées, même si l'hypothèse d'un transfert prévoyant un prêt d'une saison de Laciné Megnan-Pavé à Montpellier a pris du volume ces dernières heures. Encore sous contrat jusqu'à ses 18 ans avec Montpellier, le jeune avant-centre, passé par toutes les sélections tricolores, n'a lui qu'une idée en tête, travailler sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Mais il ne forcera pas la main de ses dirigeants pour partir cet été, préférant laisser le soin aux deux clubs de s'entendre.