ASSE : Stassin va quitter les Verts pour un grand d'Europe

Entré en seconde période lors du carton de l'AS Saint-Étienne à Sochaux, Lucas Stassin a probablement joué ses dernières minutes sous le maillot des Verts. L'international belge pourrait rapidement rejoindre un club aussi prestigieux que l'ASSE.

Foot Mercato annonce en effet que des négociations sont en cours entre l'AS Saint-Étienne et un club qui serait, selon notre confrère, Benfica, qui dispute actuellement le 3ᵉ tour préliminaire de qualification pour l'Europa League. En effet, au moment où Franjo Ivanovic devrait quitter le club de Lisbonne pour rejoindre le RC Lens, les dirigeants portugais estiment que Lucas Stassin serait le successeur idéal de l'international croate. Un an après avoir refusé près de 30 millions d'euros de la part du Paris FC pour Lucas Stassin , Kilmer Sport pourrait cette fois dire oui à l'offre de Benfica pour le joueur belge. Alors que l'attaquant de 21 ans est apparu très en forme lors des matchs de préparation, il semble désormais acquis qu'il ne sera pas là cette saison pour essayer de ramener les Verts en Ligue 1.annonce en effet que des négociations sont en cours entre l'AS Saint-Étienne et un club qui serait, selon notre confrère, Benfica, qui dispute actuellement le 3ᵉ tour préliminaire de qualification pour l'Europa League. En effet, au moment où Franjo Ivanovic devrait quitter le club de Lisbonne pour rejoindre le RC Lens, les dirigeants portugais estiment que Lucas Stassin serait le successeur idéal de l'international croate.

15ME dans les caisses de l'ASSE

Lié contractuellement avec l'AS Saint-Étienne jusqu'en 2028, Lucas Stassin a cependant perdu de sa valeur en un an. Le site Transfermarkt, qui n'est plus en panne, valorise l'attaquant international belge à 15 millions d'euros, ce qui serait encore une belle affaire pour les Verts. Il faut désormais savoir si Ian Cathro, l'entraîneur stéphanois, validera ce départ, sachant qu'Ivan Cardona semble dans une forme du tonnerre en ce début de saison.

Mais le successeur de Philippe Montanier a reconnu qu'il s'attendait à des départs avant le 1er septembre, l'ASSE ne pouvant pas non plus dépenser sans compter, et qu'il fallait un certain équilibre sportif et budgétaire. Si le clan Stassin avait poussé fort pour un départ de Saint-Étienne et de la Ligue 2 l'an dernier, c'est le silence radio actuellement, mais on peut penser que l'international belge penche plutôt pour un club évoluant dans l'élite afin de retrouver de la visibilité aux yeux de Mark van Bommel, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges après le départ de Rudi Garcia.