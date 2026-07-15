Débarrassé de l’OL, Rennes fonce sur Jonathan David

Concentré sur la recherche d’un attaquant, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à convaincre Jonathan David. C’est maintenant au tour du Stade Rennais de tenter sa chance pour l’avant-centre non retenu par la Juventus Turin.

Avec le soutien de son actionnaire François Pinault, Rennes ne cache pas ses ambitions pour la saison prochaine. Le latéral droit américain Bryan Reynolds est devenu la semaine dernière le sixième renfort des Rouge et Noir après Adrien Thomasson, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Issa Soumaré et l'attaquant Eliezer Mayenda. C’est déjà pas mal et ce n’est peut-être fini. Le club breton semble encore à la recherche d’un nouveau buteur et pense à un gros coup en Italie.

Selon les informations récoltées par TransferFeed, le Stade Rennais étudie la piste menant à Jonathan David. L’attaquant de 26 ans sort d’une première saison décevante avec la Juventus Turin. Ses huit buts inscrits toutes compétitions confondues n’ont pas convaincu la Vieille Dame et son entraîneur Luciano Spalletti qui souhaitent s’en séparer. Le dossier n’est pourtant pas si simple pour ses admirateurs. Ce n’est pas un hasard si l’Olympique Lyonnais s’est heurté à un mur. Pour commencer, même s’il se retrouve poussé vers la sortie, Jonathan David refuse de partir cet été. Le Bianconero s’estime toujours capable de s’imposer après une première année d’adaptation au football italien.

Rennes face à deux obstacles

Sa volonté représente déjà un obstacle majeur pour le Stade Rennais, également confronté à un problème financier. Toujours d’après la même source, les dirigeants du SRFC considèrent que le salaire de l’international canadien pose un gros problème. L’ancien joueur du LOSC, arrivé libre l’été dernier, avait profité de sa situation pour négocier des revenus confortables et incompatibles avec les finances des clubs de Ligue 1. Ses autres courtisans cités (Tottenham et Trabzonspor) auront peut-être de meilleurs arguments à présenter.