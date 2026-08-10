Nice : Laurent Abergel out pour plusieurs mois

Arrivé libre lors de ce mercato à l'OGC Nice dans les valises d'Olivier Pantaloni, Laurent Abergel ne rejouera probablement pas en 2026. Le joueur de 33 ans s'est gravement blessé au genou.

Pour un coup dur c'est un vrai coup. Laurent Abergel avait été contraint de quitter au bout d'un quart de jeu ses coéquipiers niçois samedi lors d'un match amical contre Cagliari. Et ce lundi, Nice-Matin annonce que l'expérimenté milieu de terrain, un des deux renforts de ce mercato du Gym, est forfait pour plusieurs mois. En effet, Laurent Abergel a passé des examens et ces derniers ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou.

Autrement dit, l'ancien joueur de Lorient, venu à la demande du nouvel entraîneur azuréen, va devoir se faire opérer et ne reviendra pas avant 2027. C'est une triste loi des séries pour l'OGC Nice puisque le quotidien niçois rappelle que Laurent Abergel est le quatrième joueur à être victime d'une rupture des ligaments croisés du genou vécue par l’OGC Nice en deux ans. « Terem Moffi en juillet 2024, Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem en avril 2025 en ont, eux aussi, été victimes », constate notre confrère.