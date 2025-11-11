PSG : Luis Campos trouve le milieu idéal en Bundesliga

A la recherche d'un milieu de terrain pour renforcer un secteur en manque de profondeur, le Paris Saint-Germain, sous l'impulsion de Luis Campos, a posé son regard sur Johan Manzambi (20 ans), phénomène de Fribourg en Bundesliga.

Le Paris Saint-Germain manque cruellement de profondeur dans son entrejeu. Seuls Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha affichent une certaine régularité au très haut niveau pour pouvoir avoir les clés du milieu de terrain. Derrière, Warren Zaïre-Emery réalise de bons matchs dans la rotation mais ne produit pas encore de quoi inquiéter le trio qui a remporté la Ligue des champions la saison dernière. Et à part ça… c'est à peu près tout.

A l'approche du mercato hivernal, Luis Enrique est désormais résigné à l'idée de laisser sa direction recruter selon ses exigences. Et si l'une des premières actions de Luis Campos sera de recruter un défenseur polyvalent, capable de jouer dans l'axe et à droite, une autre priorité sera de renforcer l'entrejeu. Pour cela, de nombreuses pistes sont explorées, dont une toute nouvelle venue d'Allemagne.

La nouvelle cible de Luis Campos

C'est en tout cas ce qu'il faut croire d'une information de Jeunes Footeux, selon laquelle Luis Campos et le PSG ont un œil sur Johan Manzambi. Le milieu de terrain suisse de 20 ans réalise une première moitié de saison impressionnante avec Fribourg. Devenu un élément majeur de l'écurie allemande depuis le début de l'exercice, le natif de Genève possède un profil particulièrement intéressant pour Luis Enrique. Il est, par exemple, le joueur qui a remporté le plus de duels offensifs pour un milieu de terrain dans les cinq grands championnats.

Ce n'est pas tout : selon l'Observatoire du football CIES, Johan Manzambi est le 6e joueur de moins de 21 ans dans le monde à créer le plus d'occasions, aux côtés de joueurs comme Lamine Yamal ou Arda Güler. Rien que ça. Capable d'évoluer à la fois derrière un attaquant en position de 10, ou devant la défense en 6, l'international suisse (6 sél. 2 buts) remplit toutes les cases de la recrue parfaite. En tout cas, Luis Campos trouverait en lui une option idéale pour l'intégrer dans la rotation parisienne et être capable d'assumer des titularisations par Luis Enrique. Concernant son prix, Transfermarkt l'évalue aujourd'hui à 15 millions d'euros, mais il ne fait aucun doute qu'il faudra proposer un prix plus fort pour convaincre Fribourg de le lâcher, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2030.