officiel luis campos prolonge au psg jusqu en 2030 iconsport 258523 0023 393120

PSG : Luis Campos trouve le milieu idéal en Bundesliga

PSG11 nov. , 17:30
parQuentin Mallet
0
A la recherche d'un milieu de terrain pour renforcer un secteur en manque de profondeur, le Paris Saint-Germain, sous l'impulsion de Luis Campos, a posé son regard sur Johan Manzambi (20 ans), phénomène de Fribourg en Bundesliga.
Le Paris Saint-Germain manque cruellement de profondeur dans son entrejeu. Seuls Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha affichent une certaine régularité au très haut niveau pour pouvoir avoir les clés du milieu de terrain. Derrière, Warren Zaïre-Emery réalise de bons matchs dans la rotation mais ne produit pas encore de quoi inquiéter le trio qui a remporté la Ligue des champions la saison dernière. Et à part ça… c'est à peu près tout.
A l'approche du mercato hivernal, Luis Enrique est désormais résigné à l'idée de laisser sa direction recruter selon ses exigences. Et si l'une des premières actions de Luis Campos sera de recruter un défenseur polyvalent, capable de jouer dans l'axe et à droite, une autre priorité sera de renforcer l'entrejeu. Pour cela, de nombreuses pistes sont explorées, dont une toute nouvelle venue d'Allemagne.

La nouvelle cible de Luis Campos

C'est en tout cas ce qu'il faut croire d'une information de Jeunes Footeux, selon laquelle Luis Campos et le PSG ont un œil sur Johan Manzambi. Le milieu de terrain suisse de 20 ans réalise une première moitié de saison impressionnante avec Fribourg. Devenu un élément majeur de l'écurie allemande depuis le début de l'exercice, le natif de Genève possède un profil particulièrement intéressant pour Luis Enrique. Il est, par exemple, le joueur qui a remporté le plus de duels offensifs pour un milieu de terrain dans les cinq grands championnats.
Ce n'est pas tout : selon l'Observatoire du football CIES, Johan Manzambi est le 6e joueur de moins de 21 ans dans le monde à créer le plus d'occasions, aux côtés de joueurs comme Lamine Yamal ou Arda Güler. Rien que ça. Capable d'évoluer à la fois derrière un attaquant en position de 10, ou devant la défense en 6, l'international suisse (6 sél. 2 buts) remplit toutes les cases de la recrue parfaite. En tout cas, Luis Campos trouverait en lui une option idéale pour l'intégrer dans la rotation parisienne et être capable d'assumer des titularisations par Luis Enrique. Concernant son prix, Transfermarkt l'évalue aujourd'hui à 15 millions d'euros, mais il ne fait aucun doute qu'il faudra proposer un prix plus fort pour convaincre Fribourg de le lâcher, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2030.

Lire aussi

Transfert à 12 ME, le PSG fonce dessusTransfert à 12 ME, le PSG fonce dessus
PSG : Barcola voulait souffler, la décision radicale de Luis EnriquePSG : Barcola voulait souffler, la décision radicale de Luis Enrique
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0345
PSG

Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende

ol tolisso restera malgre son gros salaire iconsport 258634 0533 395638
OL

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

ICONSPORT_265287_0108
OM

L'OM va virer 6 joueurs cet hiver

ICONSPORT_272571_0049 (1)
PSG

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Fil Info

20:30
Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende
20:00
« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso
19:40
L'OM va virer 6 joueurs cet hiver
19:20
PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe
19:00
Cristiano se prend pour le GOAT, Ronaldo se marre
18:40
PSG : L'avocat de Luis Campos prend la parole sur RMC
18:20
Lille : Giroud, ça devient gênant
18:00
OM : Mingueza pour zéro euro, Longoria est bouillant

Derniers commentaires

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Oui dommage de se passer du russe il est bon en plus ... chevalier doit accepter la concurrence et le niveau d un très grand club

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Entre Tollisoldes, MorAieaieaie et Fauxfanana , les Zinzins ont le podium des simulations en FarmersLigue … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Il simule beaucoup plus que les autres et son statut de Cap’tain devrait l’obliger au contraire. Les Zarbittes se sont laissés avoir un temps mais ça c’est du passé … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Stigmatiser Tolisso c'est ridicule, il se prends aussi des vrais coups. Ca serait ridicule de dire qu'il simule tout le temps.

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Cheval a de la chance que Safauxneuf soit ruskov , sinon il aurait déjà été un peu sur le banc … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading