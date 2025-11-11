Transfert à 12 ME, le PSG fonce dessus

ICONSPORT_266997_0574
Le PSG n'est pas fermé à l'idée de renforcer son effectif. Luis Enrique cible notamment des jeunes joueurs qui ont encore tout à prouver au plus haut niveau. 
Le Paris Saint-Germain veut continuer de miser sur la stabilité mais n'est pas fermé à l'idée de se renforcer. Luis Enrique souhaite juste des joueurs parfaitement compatibles avec ses idées de jeu et déterminés à faire face à la concurrence. L'ancien entraineur du Barça a déjà pas mal de noms en tête. Des éléments encore jeunes sont notamment supervisés, dont un profil spécifique en Allemagne : Kennet Eichhorn. Le joueur de seulement 16 ans impressionne du côté du Hertha Berlin, qui sait que le garder encore très longtemps sera difficile. 

Eichhorn, ça se précise ? 

Selon les informations de Sky Sport Allemagne, le Paris Saint-Germain est des plus chauds sur le recrutement du prodige allemand. Le média rajoute que les champions d'Europe pourraient avoir gain de cause l'été prochain pour un peu plus de 12 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Cette dernière n'est pas encore totalement établie car elle comporte des changements potentiels. En effet, si le Hertha Berlin montait en Bundesliga en fin de saison, alors la clause pourrait être un peu plus élevée. Outre le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et l’Eintracht Francfort sont aussi dans le coup pour recruter Kennet Eichhorn.

Au PSG de sortir les bons arguments pour avoir gain de cause dans le dossier Eichhorn. Ce dernier aurait la chance d'être très bien entouré au milieu de terrain dans la capitale, avec des joueurs comme Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz ou encore Joao Neves. Luis Enrique aime en plus de cela donner du temps de jeu aux jeunes joueurs et c'est bien évidemment un facteur très important à prendre en compte pour le natif de Bernau bei Berlin. 
