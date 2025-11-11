PSG : Barcola voulait souffler, la décision radicale de Luis Enrique

Le PSG va changer de stratégie pour cet hiver et compte faire quelques achats pour se renforcer et avoir un peu plus de choix devant.

Titulaire en début de saison dernière, Bradley Barcola avait vu Khvicha Kvaratskhelia débarquer pour évoluer à son poste au PSG . Et avec l’explosion de Désiré Doué sur l’autre aile, les places étaient prises avec Ousmane Dembélé dans l’axe. L’ancien lyonnais avait donc terminé la saison dernière plutôt dans la peau d’un remplaçant, ce qui l’avait fait grogner. Mais pas au point d’envisager d’aller voir ailleurs que chez les champions d’Europe.

Cet été, il y a eu zéro recrues en attaque, Luis Enrique ayant eu la volonté de faire très peu bouger son groupe. Avec les nombreux pépins physiques dans l’effectif, Barcola a enchainé les matchs, y compris avec l’équipe de France. Au point d’avoir un petit ras-le-bol au coeur de l’automne, quand la réussite était un peu au moins au rendez-vous. Manquant de fraicheur physique, l’international tricolore avait expliqué qu’il se sentait fatigué par le rythme soutenu, puisqu’il a aussi comme ses coéquipiers disputé la Coupe du monde des clubs cet été.

Luis Enrique a visiblement bien compris le message puisque selon Sport, il a fixé à ses dirigeants la priorité de faire venir un joueur offensif supplémentaire cet hiver. L’idée est de trouver la perle rare bien évidement, mais dans le registre voulu. C’est à dire un joueur avec un profil d’ailier, si possible capable d’évoluer à gauche comme à droite. Un message aussi pour Barcola et Kvaratskhelia qu’il n’est pas question de se reposer sur leurs lauriers, le Géorgien étant lui soupçonné de choisir ses matchs pour briller en Ligue des Champions plus qu’en Ligue 1.

Avec l’enchainement des blessures et les performances moins enthousiasmantes de certains joueurs, Luis Enrique a visiblement décidé de changer son fusil d’épaule et d’autoriser ses dirigeants à recruter à quelques postes. Le secteur offensif, très fragilisé, est ciblé par le PSG pour cet hiver.