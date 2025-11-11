ICONSPORT_259538_0147
Eric Garcia

PSG : Luis Enrique a trouvé le défenseur parfait, le Barça l'adore

PSG11 nov. , 11:00
parQuentin Mallet
0
Grandement apprécié par Luis Enrique, Eric Garcia est un joueur indéboulonnable de la formation de Hansi Flick. Proche de prolonger son contrat au Barça, il s'éloigne inexorablement du PSG.
Ce n'est plus un secret pour personne : le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un nouveau latéral droit pour apporter de la profondeur à un poste uniquement pourvu par Achraf Hakimi. Forcément, lorsque celui-ci se blesse pour une durée relativement longue, cela a de quoi poser un sacré casse-tête à Luis Enrique. A l'approche du mercato de janvier, l'entraineur parisien a fait savoir à ses dirigeants que le profil d'Eric Garcia était particulièrement intéressant : en fin de contrat en juin 2026, défenseur polyvalent capable de jouer dans l'axe comme à droite, espagnol… Autant de facteurs qui tentent le PSG de passer à l'action. Mais la réalité est plus complexe. Le FC Barcelone et Hansi Flick ne peuvent se passer d'un tel profil et font tout pour qu'il prolonge son contrat.

Lire aussi

Le PSG choisit son futur défenseur en BundesligaLe PSG choisit son futur défenseur en Bundesliga
Le PSG vers un fiasco, Luis Enrique est prévenuLe PSG vers un fiasco, Luis Enrique est prévenu

Le PSG dépassé pour Eric Garcia

Comme l'indique Sport, Eric Garcia est l'un des rares joueurs de l'effectif qui fait preuve de régularité et d'efficacité dans un contexte d'irrégularité. Surtout, sa polyvalence profite à un Hansi Flick qui se retrouve souvent dans le besoin suite aux différents pépins physiques de ses joueurs. Majoritairement utilisé en tant que défenseur central cette saison (11/16), il a aussi apporté son aide dans le couloir droit (4/16) et dans le couloir gauche (1/16). Considéré comme un « travailleur infatigable, un footballeur qui garantit un engagement et un dévouement exceptionnels à chaque match et en toutes circonstances », Eric Garcia est presque un joueur parfait pour un entraineur.
Et ça, le FC Barcelone le sait bien et ne compte pas laisser le Paris Saint-Germain, comme certains clubs de Premier League, le convaincre de ne pas prolonger son contrat. Joueur qui sait galvaniser ses coéquipiers pour la moindre action défensive réussie, Eric Garcia a tous les atouts pour plaire à Luis Enrique. Mais comme le révèle le quotidien sportif catalan, son agent est en pourparlers avec le Barça depuis plusieurs mois. Et si les négociations avançaient très lentement jusqu'à présent, la nécessité de le prolonger, eu égard de ses performances, devient de plus en plus urgente. Pour rappel, au 1er janvier, le PSG aura légalement le droit de le contacter directement pour le convaincre de rejoindre Luis Enrique.
0
Articles Recommandés
le match de la france pas diffuse emmanuel macron bouleverse tf1 iconsport 227934 0331 376983
OM

Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied

ICONSPORT_275427_0144
OL

La terrible erreur de l’OL !

ICONSPORT_269653_0036
Equipe de France

France-Ukraine à Paris, la police surveille la Russie

ICONSPORT_276526_0259
OM

Dugarry et Riolo se déchainent contre l’OM

Fil Info

13:40
Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied
13:20
La terrible erreur de l’OL !
13:00
France-Ukraine à Paris, la police surveille la Russie
12:40
Dugarry et Riolo se déchainent contre l’OM
12:20
PSG : Barcola voulait souffler, la décision radicale de Luis Enrique
12:00
Elye Wahi, le plan B de l’OL en janvier !
11:40
L’Espagne en furie, l’énorme polémique Yamal
11:20
Transfert à 2 ME, l'OL a fait l'affaire du siècle

Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Jérémiades et pleurnicheries.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Et Greg Roi me parle beaucoup de toi car tu es parvenu à lui faire avaler de belles couleuvres, rires.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@Sweet Parce que vous avez pleuré tellement fort, nous parlons des actions litigieuses en faveur de Paris pour vous dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage contre nous aussi. Nous n'en avons pas parlé avant, mais à force de vous voir vous plaindre nous en parlons.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Même s'il ne peut pas récupérer le ballon, il y a faute donc penalty. Mets-toi à jour concernant les lois du jeu, s'il y a faute dans la surface même loin du ballon c'est penalty. Et la DTA a seulement parlé des faits de jeu qui ont été mis en avant par les lyonnais. Si les parisiens avaient pleuré pour ces deux actions, elles auraient été évoquées aussi.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@♦Joekidd Pour moi non, C'est mm Mayulu qui va sur Mata en changeant sa trajectoire pour récup le ballon qu'il ne peut pas d'ailleurs. Vous faites pareil que nous en sommes.... Vous pleurez sur des actions et c'est nous les ouins ouins...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading