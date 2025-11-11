PSG : Luis Enrique a trouvé le défenseur parfait, le Barça l'adore

Grandement apprécié par Luis Enrique, Eric Garcia est un joueur indéboulonnable de la formation de Hansi Flick. Proche de prolonger son contrat au Barça, il s'éloigne inexorablement du PSG.

Ce n'est plus un secret pour personne : le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un nouveau latéral droit pour apporter de la profondeur à un poste uniquement pourvu par Achraf Hakimi. Forcément, lorsque celui-ci se blesse pour une durée relativement longue, cela a de quoi poser un sacré casse-tête à Luis Enrique. A l'approche du mercato de janvier, l'entraineur parisien a fait savoir à ses dirigeants que le profil d'Eric Garcia était particulièrement intéressant : en fin de contrat en juin 2026, défenseur polyvalent capable de jouer dans l'axe comme à droite, espagnol… Autant de facteurs qui tentent le PSG de passer à l'action. Mais la réalité est plus complexe. Le FC Barcelone et Hansi Flick ne peuvent se passer d'un tel profil et font tout pour qu'il prolonge son contrat.

Le PSG dépassé pour Eric Garcia

Comme l'indique Sport, Eric Garcia est l'un des rares joueurs de l'effectif qui fait preuve de régularité et d'efficacité dans un contexte d'irrégularité. Surtout, sa polyvalence profite à un Hansi Flick qui se retrouve souvent dans le besoin suite aux différents pépins physiques de ses joueurs. Majoritairement utilisé en tant que défenseur central cette saison (11/16), il a aussi apporté son aide dans le couloir droit (4/16) et dans le couloir gauche (1/16). Considéré comme un « travailleur infatigable, un footballeur qui garantit un engagement et un dévouement exceptionnels à chaque match et en toutes circonstances », Eric Garcia est presque un joueur parfait pour un entraineur.

Et ça, le FC Barcelone le sait bien et ne compte pas laisser le Paris Saint-Germain, comme certains clubs de Premier League, le convaincre de ne pas prolonger son contrat. Joueur qui sait galvaniser ses coéquipiers pour la moindre action défensive réussie, Eric Garcia a tous les atouts pour plaire à Luis Enrique. Mais comme le révèle le quotidien sportif catalan, son agent est en pourparlers avec le Barça depuis plusieurs mois. Et si les négociations avançaient très lentement jusqu'à présent, la nécessité de le prolonger, eu égard de ses performances, devient de plus en plus urgente. Pour rappel, au 1er janvier, le PSG aura légalement le droit de le contacter directement pour le convaincre de rejoindre Luis Enrique.