PSG : Luis Campos est obsédé par ce joueur

Le PSG pourrait effectuer quelques mouvements cet hiver sur le marché des transferts, mais la direction ne souhaite rien précipiter. Luis Campos vient de le confirmer. 
Le Paris Saint-Germain est satisfait de son effectif actuel et ne veut pas changer pour changer. Le club de la capitale réserve les grandes manœuvres pour l’été prochain. Cet hiver, les champions d’Europe resteront toutefois attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter. L’idée principale reste néanmoins de conserver le même groupe. Luis Campos et Luis Enrique sont sur la même longueur d’onde, malgré les récentes absences et blessures observées au sein de l’effectif parisien.

Luis Campos aligné avec Luis Enrique 

Ces dernières heures lors d'une interview accordée à A Bola, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a en effet précisé que sauf rebondissement, le club de la capitale ne recruterait pas cet hiver au mercato : « Le PSG n’a pas pour objectif de changer grand-chose, l’idée fonctionne, c’est une équipe jeune. Nous avons un entraîneur exceptionnel qui développe ce talent et fait travailler l’équipe. Un président extraordinaire.
Des joueurs de la Coupe du monde des moins de 17 ans dans ma liste ? J’en ai beaucoup, certains que j’aimerais déjà avoir, mais je ne peux pas le dire. J’ai été enchanté, je les connaissais déjà, notre système les avait déjà repérés, mais j’ai eu l’occasion de les voir en direct et le Portugal se porte bien et se portera bien à l’avenir, en produisant des joueurs de grande qualité ».

