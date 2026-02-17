ICONSPORT_342826_0283

L'OL finira sur le podium, c'est assuré à 100%

OL17 févr. , 14:30
parJérôme Capton
6
Actuellement troisième de Ligue 1 avec cinq points d'avance sur l'OM, l'OL va se déplacer deux fois de suite à Strasbourg et Marseille. Mais les statistiques montrent que Lyon peut dormir tranquille, le ticket pour la Ligue des champions étant proche.
Les statistiques et le football ne font souvent pas bon ménage. Ainsi le PSG avait 100 % de chances de se qualifier avant la remontada, et l'OM 96 % de chances de continuer sa route avant de se faire sortir suite à sa défaite 3-0 à Bruges. Cependant, concernant l'Olympique Lyonnais, qui reste sur 13 victoires consécutives, plusieurs signaux vont dans le même sens positif pour l'équipe de Paulo Fonseca. Consulté par Le Progrès, le compte spécialisé Stats du Foot s'est penché sur le cas de l'OL et ce qu'il en ressort est très positif pour les supporters lyonnais.

L'OL jouera la prochaine Ligue des champions

En effet, @Statsdufoot ne voit pas comment la troisième place peut désormais échapper à l'Olympique Lyonnais. « Depuis l’instauration de la victoire à 3 points en 1994-1995, les huit équipes ayant compté au moins 45 points après 22 journées dans un championnat à 18 clubs, ont toutes terminé sur le podium », précise le spécialiste, sachant que Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont déjà engrangé ces fameux 45 points après la victoire de dimanche soir contre Nice. Et même avant les matchs à Strasbourg et à Marseille, les voyants sont verts.
Pour être plus précis, Opta Jean a fait les comptes et même si l'OL n'est pas assuré à 100% de finir derrière le RC Lens et le PSG, la tendance est très bonne. « Opta, qui s’appuie sur l’I.A. laisse espérer le meilleur pour le PSG, qui doublerait Lens pour le titre de champion, mais aussi pour l’OL, qui aurait 46,93 % de chances de conserver sa 3e place actuelle, avec une estimation de 65,84 points, au terme de la saison. Ses chances de gagner le titre seraient très faibles : 1,13 % », indique Le Progrès.
6
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

