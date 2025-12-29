PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur

Luis Enrique est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027. Mais l'entraîneur espagnol semble ne pas vouloir prolonger immédiatement avec le club de la capitale. Et le Qatar s'inquiète.

Le Parisien, ce sujet commence à légèrement faire craindre que l'histoire d'amour entre Luis Enrique et les champions d'Europe s'arrête. C'est devenu l'idole des supporters du Paris Saint-Germain et le chouchou du Parc des Princes. Luis Enrique a réussi à faire du PSG une formidable machine à gagner et forcément cela lui vaut les louanges des fans du club de la capitale. Mais, alors que l'on a atteint la première moitié de saison, l'avenir du technicien parisien n'est pas si clair que cela. Il y a quelques jours, la presse espagnole affirmait que Nasser Al-Khelaifi proposait un pont d'or à Luis Enrique afin qu'il signe un contrat à vie avec Paris . Mais pour l'instant, le président qatari du Paris SG n'a aucun retour. Et, selon, ce sujet commence à légèrement faire craindre que l'histoire d'amour entre Luis Enrique et les champions d'Europe s'arrête.

Le PSG veut garder Luis Enrique à tout prix

Agé de 55 ans, Luis Enrique est plus un adepte des CDD que des CDI. Son record est de trois ans et 181 matchs à la tête du FC Barcelone entre 2014 et 2017. Actuellement, l'entraîneur espagnol, arrivé au PSG en juillet 2023, a dirigé à 143 occasions le club de la capitale. Récemment, il a confié en conférence de presse que ce métier était terriblement usant et qu'il ne se voyait pas s'éterniser dans un club, au risque de perdre toute son énergie. Selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien, dans les bureaux du Paris Saint-Germain, on ne prend pas cela à la légère : « Le seul danger qui guette le PSG viendra de Luis Enrique. Pierre angulaire du projet parisien, il est sous contrat jusqu’en 2027. Le Qatar fera tout pour le prolonger. Mais rien ne prouve que le stratège espagnol acceptera. »

Autrement dit, il se pourrait bien que le sujet de l'entraîneur revienne à la Une dans les prochains mois à Paris. Si Luis Enrique ne va pas au-delà de son contrat dans un an et demi, il faudra d'ores et déjà lui trouver un remplaçant. Bon courage à Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, car il ne sera pas simple de dénicher un entraîneur qui pourra faire mieux que Luis Enrique cette année. Pour rappel, le PSG est entré dans l'histoire en devenant le premier club français à faire un sextuplé durant la même année civile.