PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur

PSG29 déc. , 12:00
parClaude Dautel
Luis Enrique est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027. Mais l'entraîneur espagnol semble ne pas vouloir prolonger immédiatement avec le club de la capitale. Et le Qatar s'inquiète.
C'est devenu l'idole des supporters du Paris Saint-Germain et le chouchou du Parc des Princes. Luis Enrique a réussi à faire du PSG une formidable machine à gagner et forcément cela lui vaut les louanges des fans du club de la capitale. Mais, alors que l'on a atteint la première moitié de saison, l'avenir du technicien parisien n'est pas si clair que cela. Il y a quelques jours, la presse espagnole affirmait que Nasser Al-Khelaifi proposait un pont d'or à Luis Enrique afin qu'il signe un contrat à vie avec Paris. Mais pour l'instant, le président qatari du Paris SG n'a aucun retour. Et, selon Le Parisien, ce sujet commence à légèrement faire craindre que l'histoire d'amour entre Luis Enrique et les champions d'Europe s'arrête.

Le PSG veut garder Luis Enrique à tout prix

Agé de 55 ans, Luis Enrique est plus un adepte des CDD que des CDI. Son record est de trois ans et 181 matchs à la tête du FC Barcelone entre 2014 et 2017. Actuellement, l'entraîneur espagnol, arrivé au PSG en juillet 2023, a dirigé à 143 occasions le club de la capitale. Récemment, il a confié en conférence de presse que ce métier était terriblement usant et qu'il ne se voyait pas s'éterniser dans un club, au risque de perdre toute son énergie. Selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien, dans les bureaux du Paris Saint-Germain, on ne prend pas cela à la légère : « Le seul danger qui guette le PSG viendra de Luis Enrique. Pierre angulaire du projet parisien, il est sous contrat jusqu’en 2027. Le Qatar fera tout pour le prolonger. Mais rien ne prouve que le stratège espagnol acceptera. »
Autrement dit, il se pourrait bien que le sujet de l'entraîneur revienne à la Une dans les prochains mois à Paris. Si Luis Enrique ne va pas au-delà de son contrat dans un an et demi, il faudra d'ores et déjà lui trouver un remplaçant. Bon courage à Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, car il ne sera pas simple de dénicher un entraîneur qui pourra faire mieux que Luis Enrique cette année. Pour rappel, le PSG est entré dans l'histoire en devenant le premier club français à faire un sextuplé durant la même année civile.
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #2
V
V
N
V
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs16
V
Victoire11
M
Match nul3
D
Défaite2
Buts Marqués35
Buts Encaissés14

Matchs Récents

20 décembre 2025 à 21:00
Coupe de France
Fontenay Vendée FootFontenay Vendée Foot
0
4
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
13 décembre 2025 à 19:00
Ligue 1
MetzMetz
2
3
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain

Meilleurs Joueurs

J. Gonçalves Neves
87.

J. Gonçalves Neves

PortugalPortugal Âge 21 Milieu
Matchs9
Buts5
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
B. Barcola
29.

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant
Matchs13
Buts5
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
ICONSPORT_280785_0011
CAN 2025

CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

ICONSPORT_280567_0130
OL

OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?

ICONSPORT_261501_0157
PSG

« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts

ICONSPORT_277121_0147
OM

OM : Un cador à 25ME pour lancer le mercato !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

