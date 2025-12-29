Achraf Hakimi

A droite, le PSG tient « le plus grand joueur de l’histoire »

PSG29 déc. , 16:30
parEric Bethsy
De retour de blessure, le Parisien Achraf Hakimi va rejouer avec le Maroc ce lundi soir. Une excellente nouvelle pour les Lions de l’Atlas qui, selon Claude Roy, pourront compter sur le meilleur latéral droit de l’histoire du football.
Presque deux mois plus tard, revoilà Achraf Hakimi. Le latéral droit du Paris Saint-Germain, victime d’un tacle de l’ailier du Bayern Munich Luis Diaz le 4 novembre dernier, s’est définitivement remis de sa blessure à la cheville. L’international marocain va reprendre la compétition contre la Zambie ce lundi dans un match décisif pour la qualification des Lions de l’Atlas en huitièmes de finale de la CAN.
Il a inventé le poste de latéral droit
- Claude Le Roy
Un renfort essentiel pour le pays hôte qui espère retrouver le Parisien à son meilleur niveau, celui qui fait de lui une référence dans l’histoire du football selon le Français Claude Le Roy. « Il n'a pas révolutionné le poste de latéral droit, il l'a inventé, a osé le consultant au cours d’une interview pour Sport 365. Son poste dépasse celui de simple latéral et couvre tout le côté droit, avec même des incursions à l’intérieur du jeu. C’est un joueur qui est absolument exceptionnel. »
« C’est pour moi le plus grand joueur côté droit de l’histoire du football. Et de très loin. Peut-être avec Carlos Alberto (ancien latéral droit brésilien notamment passé par Santos, ndlr) en 1970, qui était capable aussi d’apporter quelque chose de nouveau, techniquement et tactiquement, a comparé l’ancien sélectionneur de plusieurs nations africaines. Mais à part Carlos Alberto, j’en vois pas d’autres. Il est bon dans toutes les zones. Et en plus, il a beaucoup progressé dans la récupération collective de la balle, dans tout son jeu défensif. J’ai été très en colère qu’il ne soit pas dans le tiercé majeur du Ballon d’Or. Il aurait au moins mérité d’être dans les trois. » Seulement sixième, Achraf Hakimi s’est ensuite consolé en remportant le Ballon d’Or africain.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

