PSG : Luis Campos a trouvé la recrue idéale

Je suis d'accord avec toi. Justement. Connaissant l'histoire du PSG sous l'ère QSI, sortir l'argument du budget et des effectifs comme impératif de résultats c'est, pour rester poli, surprenant. Il faut soit avoir la mémoire très courte, soit mal connaitre son club, soit faire son troll à deux balles comme ceux qui osent tout. Et puis, notre budget, aussi bon soit-il, est encore loin du votre. Que cet argument vienne d'un brestois, ok, mais d'un parisien...
Et il va surtout falloir maintenir ce niveau d'exigence. Il y a un an la presse se pâmait pour Liverpool et on a vu... Savourons seulement mais que nos joueurs restent concentrés.
Oui, comme Hakimi et Mendes par exemple.
Personnellement j'aime ce genre de joueur et lui excelle dans son style. Paris lui doit beaucoup, même s'il est très bien entouré. Quand je repense à ses débuts où il se faisait pourrir par les "stars". C'est un joueur très précieux pour l'équilibre de l'équipe.
c'est vrai qu'on a un tres gros budget,c'est aussi vrai que quand le qatar est arrivé il a usé et surabusé de ses moyens illimites mais maintenant c'est devenu un club tres bien structuré et qui travaille bien!Rien que la ldc a rapporté 149 millions en tout,la coupe du monde des clubs 90 millions,la billeterie du Parc 170 millions,les droits tv (national et a l'international) 245 millions,le merchandising,les contrats avec nike,qatar airways,jordan et surtout l'economie de la masse salariale moins grosse qu'avec les grosses stars!"On " est devenu un club tres serieux qui bosse bien,bien loin des debuts qsi donc l'argent illimité!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
