PSG : Luis Campos a trouvé la recrue idéale

A cause d'un manque cruel de profondeur au poste de milieu de terrain, le Paris Saint-Germain, sous la houlette de Luis Campos, a pris la température auprès du PSV Eindhoven pour l'international marocain Ismael Saibari.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions au terme d'un exercice historique, le tout avec seulement trois milieux de terrain de très haut niveau. Luis Enrique a pu utiliser un trident Ruiz-Vitinha-Neves sans être dérangé par les blessures, ce qui a permis de masquer le très gros manque de profondeur dans l'entrejeu. Cette saison, c'est légèrement différent : Joao Neves s'est blessé, Vitinha a été ménagé pendant plusieurs matchs en ne jouant pas systématiquement l'intégralité des rencontres, tandis que Fabian Ruiz vient de manquer trois matchs pour cause de blessure. Afin de réduire l'écart entre le niveau des titulaires et celui de leurs remplaçants, Luis Campos prépare le recrutement d'un milieu de terrain polyvalent. Et aux dernières nouvelles, il pourrait venir des Pays-Bas.

Luis Campos a une piste parfaite

C'est en tout cas ce qu'affirme Jeunes Footeux. Le média francophone révèle que le Paris Saint-Germain et Luis Campos suivent de très près l'évolution d'Ismael Saibari (24 ans). Le milieu de terrain du PSV Eindhoven dispose d'une polyvalence remarquée et enchaine les prestations de haut niveau. Buteur face à Naples lors de l'écrasante victoire de son équipe en Ligue des champions (6-2), il a aussi enchainé quatre buts en quatre matchs consécutifs entre le 21 septembre et le 4 octobre.

Capable d'évoluer à tous les postes dans l'entrejeu, il ferait sans aucun doute une solution idoine pour Luis Enrique dans la rotation de ses joueurs au milieu de terrain. Evalué à 27 millions d'euros par Transfermarkt, il ne représenterait pas un investissement trop conséquent pour un club aussi puissant que le Paris Saint-Germain. En tout cas, l'international marocain peut encore largement progresser en rejoignant un club de plus haut standing.