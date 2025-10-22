le psg recale pour une priorite luis campos l a mauvaise iconsport 254172 0017 1 391719

PSG : Luis Campos a trouvé la recrue idéale

PSG22 oct. , 15:30
parQuentin Mallet
0
A cause d'un manque cruel de profondeur au poste de milieu de terrain, le Paris Saint-Germain, sous la houlette de Luis Campos, a pris la température auprès du PSV Eindhoven pour l'international marocain Ismael Saibari.
La saison dernière, le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions au terme d'un exercice historique, le tout avec seulement trois milieux de terrain de très haut niveau. Luis Enrique a pu utiliser un trident Ruiz-Vitinha-Neves sans être dérangé par les blessures, ce qui a permis de masquer le très gros manque de profondeur dans l'entrejeu. Cette saison, c'est légèrement différent : Joao Neves s'est blessé, Vitinha a été ménagé pendant plusieurs matchs en ne jouant pas systématiquement l'intégralité des rencontres, tandis que Fabian Ruiz vient de manquer trois matchs pour cause de blessure. Afin de réduire l'écart entre le niveau des titulaires et celui de leurs remplaçants, Luis Campos prépare le recrutement d'un milieu de terrain polyvalent. Et aux dernières nouvelles, il pourrait venir des Pays-Bas.

Lire aussi

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà régléPSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé
Le PSG propose 40ME pour un monstre argentinLe PSG propose 40ME pour un monstre argentin

Luis Campos a une piste parfaite

C'est en tout cas ce qu'affirme Jeunes Footeux. Le média francophone révèle que le Paris Saint-Germain et Luis Campos suivent de très près l'évolution d'Ismael Saibari (24 ans). Le milieu de terrain du PSV Eindhoven dispose d'une polyvalence remarquée et enchaine les prestations de haut niveau. Buteur face à Naples lors de l'écrasante victoire de son équipe en Ligue des champions (6-2), il a aussi enchainé quatre buts en quatre matchs consécutifs entre le 21 septembre et le 4 octobre.
Capable d'évoluer à tous les postes dans l'entrejeu, il ferait sans aucun doute une solution idoine pour Luis Enrique dans la rotation de ses joueurs au milieu de terrain. Evalué à 27 millions d'euros par Transfermarkt, il ne représenterait pas un investissement trop conséquent pour un club aussi puissant que le Paris Saint-Germain. En tout cas, l'international marocain peut encore largement progresser en rejoignant un club de plus haut standing.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272079_0001
OL

L'OL en Europe, c'est un flop total !

ICONSPORT_239409_0033
Mercato

L'Inter et le Barça négocient, l'OM en alerte

ICONSPORT_271638_0124
PSG

« Ce PSG est écœurant » : La presse européenne n’en revient pas

ICONSPORT_274336_0162
Liga

Mbappé en feu, Dembélé et Hakimi ont créé un monstre

Fil Info

18:30
L'OL en Europe, c'est un flop total !
18:00
L'Inter et le Barça négocient, l'OM en alerte
17:30
« Ce PSG est écœurant » : La presse européenne n’en revient pas
17:00
Mbappé en feu, Dembélé et Hakimi ont créé un monstre
16:30
Sporting-OM : Déjà une balle de match pour Marseille !
16:00
OL : Lyon affiche une statistique qui va vous sidérer
15:00
Naples en éruption, Antonio Conte cartonne ses joueurs
14:30
Vente de Nantes : Une offre de 80ME, Kita n'est pas clair

Derniers commentaires

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

Je suis d'accord avec toi. Justement. Connaissant l'histoire du PSG sous l'ère QSI, sortir l'argument du budget et des effectifs comme impératif de résultats c'est, pour rester poli, surprenant. Il faut soit avoir la mémoire très courte, soit mal connaitre son club, soit faire son troll à deux balles comme ceux qui osent tout. Et puis, notre budget, aussi bon soit-il, est encore loin du votre. Que cet argument vienne d'un brestois, ok, mais d'un parisien...

« Ce PSG est écœurant » : La presse européenne n’en revient pas

Et il va surtout falloir maintenir ce niveau d'exigence. Il y a un an la presse se pâmait pour Liverpool et on a vu... Savourons seulement mais que nos joueurs restent concentrés.

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

Oui, comme Hakimi et Mendes par exemple.

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

Personnellement j'aime ce genre de joueur et lui excelle dans son style. Paris lui doit beaucoup, même s'il est très bien entouré. Quand je repense à ses débuts où il se faisait pourrir par les "stars". C'est un joueur très précieux pour l'équilibre de l'équipe.

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

c'est vrai qu'on a un tres gros budget,c'est aussi vrai que quand le qatar est arrivé il a usé et surabusé de ses moyens illimites mais maintenant c'est devenu un club tres bien structuré et qui travaille bien!Rien que la ldc a rapporté 149 millions en tout,la coupe du monde des clubs 90 millions,la billeterie du Parc 170 millions,les droits tv (national et a l'international) 245 millions,le merchandising,les contrats avec nike,qatar airways,jordan et surtout l'economie de la masse salariale moins grosse qu'avec les grosses stars!"On " est devenu un club tres serieux qui bosse bien,bien loin des debuts qsi donc l'argent illimité!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading