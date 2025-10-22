Le PSG propose 40ME pour un monstre argentin

"sur le papier" Lol.....pas que
On s'en fout que ca ne plaise pas aux footix, il dit une vérité qui est verifiée. Et c'est logique quand on voit qu'un PSG bis talonne l'OM d'1 petit point alors que les sudistes sont au complet et à leur meilleur niveau. Sur la durée l'OM peut et se doit d'avoir peu d'écart avec le PSG vu leur budget, leur effectif et les résultats qu'ils ont eu dont le match contre le PSG. Mais ce sera compliqué car quasiment personne en France ne sait être performant en Europe ET en L1. Ils vont devoir faire un choix.
J'avoue qu'il est très fort
Une égratignure plutot Il est bas ton tibia 🤣
Sauf qu'a Brighton en PL, il plantait pas mal... C'est autre chose que votre Satriano en tout cas. Tu compares un mec qui a marquer 13 buts en 101 matchs à un autre qui en a marquer 106 en 400 matchs... Maupay a un bien meilleur ratio.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
Valentín Barco. Absolutely ridiculous footballer. 🇦🇷