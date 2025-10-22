Le PSG propose 40ME pour un monstre argentin

Sensation en France, Strasbourg a renforcé sa réputation vendredi en mettant à mal le PSG (3-3). Valentin Barco a été très en vue lors de ce match, tapant dans l'œil des Parisiens mais aussi du Bayern.

Le Paris Saint-Germain regarde l'OM avec méfiance cette saison. En effet, les Phocéens sont leaders de Ligue 1 et ils ont battu le rival parisien lors du classique de septembre. Depuis vendredi, le PSG surveille aussi le Racing Club de Strasbourg. Les Alsaciens ont sérieusement bousculé le champion d'Europe sur sa pelouse du Parc. Troisième de Ligue 1, le club entraîné par Liam Rosenior est un outsider à ne pas sous-estimer avec son effectif séduisant et cohérent : Panichelli, Moreira, Enciso ou encore Barco.

Le PSG et le Bayern se disputent Barco

TZ München avance que le milieu argentin est une cible sérieuse pour renforcer l'entrejeu parisien. Néanmoins, le transfert est loin d'être acquis en raison d'une concurrence européenne fournie. Si Luis Enrique en voulait à ses joueurs vendredi , Luis Campos avait un avis bien différent. En effet, le super-recruteur du PSG était surtout séduit par les Strasbourgeois. Il a envie d'aller chercher un joueur du Racing en la personne de Valentin Barco.avance que le milieu argentin est une cible sérieuse pour renforcer l'entrejeu parisien. Néanmoins, le transfert est loin d'être acquis en raison d'une concurrence européenne fournie.

Des médias allemands confirment que le Bayern Munich lorgne aussi sur Barco. Une bataille entre les deux principaux favoris de la Ligue des champions promet une sacrée hausse de prix pour l'Argentin. Strasbourg a fixé son prix à 40 millions d'euros mais cela peut assurément aller plus haut si les grandes manœuvres sont lancées en janvier prochain. Club partenaire de Strasbourg au sein de BlueCo, Chelsea arbitrera le duel avec un avantage certain sur ses deux rivaux dans le dossier.