ICONSPORT_270930_0082

PSG : Kolo Muani, la catastrophe arrive pour Paris

PSG22 oct. , 10:20
parMehdi Lunay
2
Ce mercredi, Tottenham rend visite à Monaco en Ligue des champions. Randal Kolo Muani sera du voyage pour lancer sa saison sur le Rocher. Blessé pendant près d'un mois, le joueur prêté par le PSG est encore loin du compte à Londres.
Tottenham arrive en Principauté avec des joueurs bien connus de la Ligue 1. On peut citer l'ancien lensois Kevin Danso, l'ancien parisien Xavi Simons ou encore le Français Wilson Odobert passé par Troyes. Cependant, celui qui va attirer l'attention du public français sera Randal Kolo Muani. Le vice-champion du monde 2022 tente de relancer sa carrière chez les Spurs alors que tout est bloqué pour lui au Paris Saint-Germain. S'il avait réussi son prêt à la Juventus la saison passée, tout a très mal démarré en Angleterre.

Kolo Muani galère à Tottenham

En effet, il n'a joué que deux bouts de matchs chez les Spurs : contre Villarreal en Ligue des champions et contre Aston Villa le week-end dernier. Entre-temps, Kolo Muani s'est blessé à la cuisse et a été absent près d'un mois. Des débuts difficiles comme son entrée en jeu dimanche. Face aux Villans, l'ancien nantais n'a pas été très impactant. Il a surtout raté une belle occasion de 2-2 en fin de match. Candidat pour le Mondial 2026, Kolo Muani est déjà sous pression alors que Richarlison, Tel ou Odobert sont devant lui dans la hiérarchie.
Une situation précaire confirmée par son entraîneur Thomas Frank. Ce dernier estime que le Français est loin du niveau optimal pour le moment. « Pour qu’un joueur puisse participer à la Coupe du monde, il faut qu’il joue ! Ma préoccupation, c’est de m’assurer qu’il est dans de bonnes conditions et d’essayer de l’amener à son meilleur niveau de performance possible. Lorsqu’il aura atteint ce niveau, j’espère qu’il fera de très bonnes choses pour nous et que le reste suivra », a averti l'entraîneur danois.
De quoi frustrer Kolo Muani mais aussi le PSG. A ce stade, difficile d'imaginer Tottenham investir de l'argent sur Kolo Muani à l'issue de son prêt sans option d'achat. Paris risque encore de trainer Kolo Muani comme un boulet dans le futur. Acheté 90 millions d'euros en 2023, l'ancien buteur de Francfort est sous contrat jusqu'en 2028 au PSG.
R. Kolo Muani

R. Kolo Muani

FranceFrance Âge 26 Attaquant

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs9
Buts4
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_274264_0024
Rennes

Rennes : Habib Beye cherche un nouveau club, c'est le choc

ICONSPORT_272416_0203
OM

L'OM dévoile son groupe contre le Sporting

ICONSPORT_274051_0140
OM

OM : Marseille a un secret pour battre le Sporting

ICONSPORT_274485_0025
Ligue des Champions

Le Barça aidé par l'arbitre, une simulation fait scandale

Fil Info

11:30
Rennes : Habib Beye cherche un nouveau club, c'est le choc
11:10
L'OM dévoile son groupe contre le Sporting
11:00
OM : Marseille a un secret pour battre le Sporting
10:40
Le Barça aidé par l'arbitre, une simulation fait scandale
10:00
OL : Un joueur fonce au Qatar
9:40
Monaco : Ansu Fati prend un avertissement en interne
9:20
OM : Frappart contre Lens, malaise chez les supporters
9:00
ASSE : « On se voyait rouler sur la Ligue 2 », un joueur craque

Derniers commentaires

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

10 contre 10, Paris a été à 11 contre 10 tres peu de temps. le capitaine de Léverkusen a été sorti sur une pure agression gratuite d'un coup de coude dans le visage de Doué sans que le ballon ne soit là.Si notre defenseur s'est fait expulsé par des conneries ,leur capitaine lui mérite le pompon

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Leverkusen 3ème attaque en Allemagne.Quand Paris joue à ce niveau les autres paraissent faibles mais c'est la superiorité du collectif qui donne cette impression.On retrouve une équipe avec nos blessés qui reviennent

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Oui malheureusement il n'a pas d'amis dans la vrai vie, pas de travail donc Foot01 est ce qu'il a de plus important... C'est plutôt triste quand on y pense et je crois qu'il faudrait arrêter de lui répondre car c'est ce qu'il cherche et ça l'encourage malheureusement.

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

Toi tu n'as jamais du jouer gardien.Chevalier n'a pas le temps d'intervenir et tout est de la faute de Zavarnyi qui se fait prendre comme un débutant.il fait 2 énormes bourdes sur ses placements et il provoque 2 pénaltys et se fait expulser. déjà contre Strasbourg on l'a vu mal à l'aise et hier ça été la cata. Il fait des conneries et agrave son cas par des fautes.Son expulsion est logique et aurait pu avoir des conséquences graves.il annule l'avantage numerique et cause l'égalisation.La pression ne lui réussit pas,il va falloir qu'il progresse et réfléchisse un peu plus dans ses actions

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

tu n'as surement pas vu le match ,70% de possession,24 tirs,729 passes reussies (les allemands 289) on peut quand meme dire que si le bayer etait faible c'est du en grande parti a la performance de Paris?Puis pourquoi toujours vouloir opposer les clubs?En championnat oui pas de problemes mais c'est pas kiffant de voir le football francais remonter vers les sommets europeens et arreter de se faire snober par les etrangers qui nous appellent la farmer league?Moi je suis copntent qu'ils ferment bien leurs gueules a nous rabaisser!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading