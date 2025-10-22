PSG : Kolo Muani, la catastrophe arrive pour Paris

Ce mercredi, Tottenham rend visite à Monaco en Ligue des champions. Randal Kolo Muani sera du voyage pour lancer sa saison sur le Rocher. Blessé pendant près d'un mois, le joueur prêté par le PSG est encore loin du compte à Londres.

Tottenham arrive en Principauté avec des joueurs bien connus de la Ligue 1. On peut citer l'ancien lensois Kevin Danso, l'ancien parisien Xavi Simons ou encore le Français Wilson Odobert passé par Troyes. Cependant, celui qui va attirer l'attention du public français sera Randal Kolo Muani. Le vice-champion du monde 2022 tente de relancer sa carrière chez les Spurs alors que tout est bloqué pour lui au Paris Saint-Germain . S'il avait réussi son prêt à la Juventus la saison passée, tout a très mal démarré en Angleterre.

Kolo Muani galère à Tottenham

En effet, il n'a joué que deux bouts de matchs chez les Spurs : contre Villarreal en Ligue des champions et contre Aston Villa le week-end dernier. Entre-temps, Kolo Muani s'est blessé à la cuisse et a été absent près d'un mois. Des débuts difficiles comme son entrée en jeu dimanche. Face aux Villans, l'ancien nantais n'a pas été très impactant. Il a surtout raté une belle occasion de 2-2 en fin de match. Candidat pour le Mondial 2026, Kolo Muani est déjà sous pression alors que Richarlison, Tel ou Odobert sont devant lui dans la hiérarchie.

Une situation précaire confirmée par son entraîneur Thomas Frank. Ce dernier estime que le Français est loin du niveau optimal pour le moment. « Pour qu’un joueur puisse participer à la Coupe du monde, il faut qu’il joue ! Ma préoccupation, c’est de m’assurer qu’il est dans de bonnes conditions et d’essayer de l’amener à son meilleur niveau de performance possible. Lorsqu’il aura atteint ce niveau, j’espère qu’il fera de très bonnes choses pour nous et que le reste suivra », a averti l'entraîneur danois.

De quoi frustrer Kolo Muani mais aussi le PSG. A ce stade, difficile d'imaginer Tottenham investir de l'argent sur Kolo Muani à l'issue de son prêt sans option d'achat. Paris risque encore de trainer Kolo Muani comme un boulet dans le futur. Acheté 90 millions d'euros en 2023, l'ancien buteur de Francfort est sous contrat jusqu'en 2028 au PSG.