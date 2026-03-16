Akliouche lors du match PSG-Monaco
Akliouche (AS Monaco)

PSG : Luis Campos a déjà rendez-vous avec Akliouche

PSG16 mars , 8:20
parClaude Dautel
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Le PSG souhaite se renforcer dans plusieurs secteurs lors du prochain marché des transferts, et Maghnes Akliouche est toujours considéré comme l'une des priorités du club de la capitale. L'AS Monaco sait à quoi s'en tenir.
Le Paris Saint-Germain est tombé deux fois contre la même équipe cette saison en Ligue 1, et c'est un événement rarissime pour l'équipe de Luis Enrique. Cette équipe, c'est évidemment l'AS Monaco, qui s'est imposée la semaine passée au Parc des Princes, mais qui en plus a bien failli éliminer le PSG lors des barrages en Ligue des champions. Et au sein du onze de la Principauté, il y a un joueur dont le nom a plusieurs fois été associé à Paris, c'est évidemment Maghnes Akliouche. L'attaquant international français de 24 ans plaît énormément à Luis Enrique, et ce dernier a donc demandé à Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi de faire ce qu'il fallait afin de trouver une solution avec l'AS Monaco. Et ce lundi, Ekrem Konur, spécialiste du mercato, confirme que si les discussions avaient été mises en stand-by, le Paris Saint-Germain va revenir à la charge concernant Akliouche.
Pour le journaliste de CaughtOffside, le Paris Saint-Germain est toujours très chaud dans le dossier Maghnes Akliouche, et dès la fin de saison, les dirigeants franciliens ont bien l'intention d'entamer les négociations avec leurs homologues monégasques. Cependant, ce dossier ne sera pas simple à mener à son terme, car l'AS Monaco va se montrer très gourmande concernant un joueur que le PSG n'est pas le seul à suivre de très près. Lié contractuellement avec le club de la Principauté jusqu'en 2028, après une dernière prolongation signée en 2024, Maghnes Akliouche a une valeur pour l'instant estimée à 45 millions d'euros. Mais on le sait, dès que le Paris SG est cité dans un dossier, les prix grimpent et on voit mal Monaco laisser filer son international pour un tel tarif.
A Luis Campos, qui connaît particulièrement bien les deux clubs, de mener les discussions, et le conseiller sportif du PSG a déjà démontré qu'il était capable de dénouer les fils dans de très nombreux dossiers qui semblaient complexes. En faisant venir Maghnes Akliouche à Paris, Campos ferait un beau cadeau à Luis Enrique, et cela même si offensivement le Paris Saint-Germain est déjà bien équipé. Ce n'est pas Chelsea qui dira le contraire.
M. Akliouche

M. Akliouche

FranceFrance Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
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Coupe de France

2025/2026
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WC Qualification Europe

2026
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Passes décisives1
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World Cup

2026
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Buts0
Passes décisives0
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Friendly International

2026
Matchs0
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Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Champions League

2025/2026
Matchs10
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Ligue 1

2025/2026
Matchs23
Buts5
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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