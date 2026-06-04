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PSG : Luis Campos a changé d’avis, Batrakov ne signera pas

PSG04 juin , 16:30
parGuillaume Conte
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Pressenti pour être la recrue surprise de l’été, Alexei Batrakov ne signera pas au PSG. Luis Campos n’est pas convaincu par le milieu russe.
Le PSG avait fait d’Alexei Batrakov l’un de ses objectifs pour cet été. Supervisé à plusieurs reprises par le club de la capitale, le milieu de terrain du Lokomotiv Moscou avait tapé dans l’oeil des recruteurs parisiens. Jeune, talentueux, vif et précis techniquement, l’international russe a beaucoup d’arguments pour plaire à Luis Enrique. Un transfert à 25 millions d’euros était encore en très bonne voie en début de semaine, puisque la presse russe confirmait des discussions avancées. De son côté, son agent évoquait sans même se cacher une arrivée très probable à Paris pour cet été.

Son agent le voyait au PSG

Et dans le même temps, en Angleterre, on soulignait la frustration de plusieurs grands clubs de voir le PSG être passé devant dans ce dossier pour récupérer Batrakov, un milieu de terrain avec le sens du but, comme le prouve sa moyenne sur la saison d’un but tous les deux matchs.
Mais ce jeudi, Le Parisien jette un véritable pavé dans la mare. La piste menant au Russe est désormais à oublier. Luis Campos n’est pas totalement convaincu par son évolution et estime que, malgré ses qualités, cela ne vaut pas le coup de donner suite. La piste est donc jugée comme laissée de côté, permettant aux autres clubs de revenir sur Batrakov. Le PSG va se mettre sur d’autres profils, et ne reviendra sur le joueur du Lokomotiv que si les autres solutions ne donnaient pas satisfaction.
Les chances de voir le Russe signer à Paris sont donc brutalement tombées. Nul doute que les supporters du PSG vont devoir faire confiance à l’avis de Luis Campos, qui a souvent eu du flair dans ses recrutements. En tout cas, le dirigeant portugais a tranché et il ne devrait pas manquer de pistes pour renforcer son milieu de terrain d’ici les prochains mois.

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