Un transfert à 25 ME bouclé, le PSG humilie l'Angleterre

Le PSG a finalisé l’arrivée du jeune milieu offensif russe Aleksey Batrakov en provenance du Lokomotiv Moscou pour 25 millions d’euros. Un joli coup au nez et à la barbe de trois cadors de Premier League.

Après avoir recruté Matvey Safonov à Krasnodar il y a deux ans, le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir un nouvel international russe. En effet, le club de la capitale est tout proche de boucler la venue de Aleksey Batrakov , jeune milieu offensif de 20 ans évoluant au Lokomotiv Moscou. Auteur d’une superbe saison en Russie avec 13 buts et 10 passes décisives, celui qui compte 11 sélections avec son pays est annoncé au PSG avec de plus en plus d’insistance.

Le PSG a grillé City, United et Chelsea

On parle d’un accord aux alentours des 25 millions d’euros pour le meneur de jeu d’1m73, dont l’arrivée compenserait numériquement le potentiel départ de Kang-in Lee. Dans ce dossier, le Paris SG a frappé très fort car si Batrakov est méconnu en France, il est très populaire chez les recruteurs des tops clubs européens. La preuve, le site TeamTalk nous apprend que trois géants de Premier League étaient sur les traces d’Aleksey Batrakov lors de ce mercato estival.

Le média britannique rapporte que Manchester City, Manchester United ainsi que Chelsea sont venus aux renseignements auprès des dirigeants du Lokomotiv Moscou pour tenter de faire venir le joueur de 20 ans à l’intersaison. Des intérêts flatteurs pour l’international russe, qui n’a toutefois pas l’intention de poser un lapin au Paris Saint-Germain. Et pour cause, Aleksey Batrakov s’est mis d’accord avec Luis Campos depuis plusieurs semaines et son choix est définitif.

Un énorme regret pour les cadors anglais, lesquels se sont positionnés trop tard sur le dossier et qui n’auront que leurs yeux pour pleurer dans les semaines à venir lorsque le transfert de Batrakov au PSG sera officialisé. Pour 25 millions d’euros, le champion d’Europe en titre est en passe de boucler le premier très gros coup de ce mercato estival. Nul doute que les premiers pas du futur ex-joueur du Lokomotiv Moscou en France seront scrutés avec énormément d’attention par les recruteurs anglais.